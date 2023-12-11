https://sputniknews.com.tr/20231211/bakan-simsek-uygulamaya-koydugumuz-politikalarin-sonuclarini-aliyoruz-1078308906.html
Bakan Şimşek: Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz
Bakan Şimşek: Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz
Bakan Şimşek, büyüme ve işsizliğe dair rakamları değerlendirdi ve "Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz" dedi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T11:06+0300
2023-12-11T11:06+0300
2023-12-11T11:49+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
işsizlik
büyüme
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, büyümede dengelenmeye yönelik politikalarla cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini, yıllık açığın mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/ekim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1078306077.html
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mehmet şimşek son dakika,mehmet şimşek mesaj,mehmet şimşek ne mesaj verdi
Bakan Şimşek: Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz
11:06 11.12.2023 (güncellendi: 11:49 11.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Şimşek, büyüme ve işsizliğe dair rakamları değerlendirdi ve "Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, büyümede dengelenmeye yönelik politikalarla cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini, yıllık açığın mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldığını belirtti.
"Büyümede dengelenmeye yönelik politikalarımızla cari denge ekim ayında da fazla verdi, yıllık açık mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldı. Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarımızdaki zayıf talep. Sanayi üretimindeki seyir büyük oranda bunu yansıtıyor. Ekim ayında işsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e geriledi. Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek."