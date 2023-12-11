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SON DAKİKA | Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
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https://sputniknews.com.tr/20231211/ekim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1078306077.html
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8.5 ile Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
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Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
10:16 11.12.2023
(güncellendi:
10:19 11.12.2023
)
© AA
İşsizlik
© AA
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Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8.5 ile Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
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