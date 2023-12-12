https://sputniknews.com.tr/20231212/bakan-simsek-kiralarda-gerileme-basladi-1078350329.html

Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirterek, 2024'te konut arzının daha da artacağını kaydetti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

mehmet şimşek

kira

ekonomi

hazine ve maliye bakanı

kira bedeli

zam

düşüş

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarla ilgili açıklama yaptı.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." dedi.Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla 2024’te konut arzının daha da artacağını belirtti.Bakan Şimşek, kiralardaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu kaydetti.

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mehmet şimşek, kira, ekonomi, hazine ve maliye bakanı, kira bedeli, zam, düşüş, türkiye