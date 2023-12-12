https://sputniknews.com.tr/20231212/bakan-simsek-kiralarda-gerileme-basladi-1078350329.html
Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı
Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirterek, 2024'te konut arzının daha da artacağını kaydetti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:14+0300
2023-12-12T10:14+0300
2023-12-12T10:54+0300
ekonomi
mehmet şimşek
kira
ekonomi
hazine ve maliye bakanı
kira bedeli
zam
düşüş
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarla ilgili açıklama yaptı.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." dedi.Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla 2024’te konut arzının daha da artacağını belirtti.Bakan Şimşek, kiralardaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231211/erdogan-turkiyenin-bosa-harcanacak-bir-damla-suyu-yok-1078321323.html
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mehmet şimşek, kira, ekonomi, hazine ve maliye bakanı, kira bedeli, zam, düşüş, türkiye
mehmet şimşek, kira, ekonomi, hazine ve maliye bakanı, kira bedeli, zam, düşüş, türkiye
Bakan Şimşek: Kiralarda gerileme başladı
10:14 12.12.2023 (güncellendi: 10:54 12.12.2023)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığını belirterek, 2024'te konut arzının daha da artacağını kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarla ilgili açıklama yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." dedi.
Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla 2024’te konut arzının daha da artacağını belirtti.
Bakan Şimşek, kiralardaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu kaydetti.