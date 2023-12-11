https://sputniknews.com.tr/20231211/erdogan-turkiyenin-bosa-harcanacak-bir-damla-suyu-yok-1078321323.html

Erdoğan: Enflasyonda ateş düşmeye başladı

Erdoğan: Enflasyonda ateş düşmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair olumlu mesajlar verdi ve "Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi yerdeyiz. Enflasyonda da ateş düşmeye başladı." dedi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231211/ekim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1078306077.html

türkiye

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı