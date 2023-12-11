https://sputniknews.com.tr/20231211/erdogan-turkiyenin-bosa-harcanacak-bir-damla-suyu-yok-1078321323.html
Erdoğan: Enflasyonda ateş düşmeye başladı
Erdoğan: Enflasyonda ateş düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair olumlu mesajlar verdi ve "Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi yerdeyiz. Enflasyonda da ateş düşmeye başladı." dedi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T14:21+0300
2023-12-11T14:21+0300
2023-12-11T14:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231211/ekim-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1078306077.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Enflasyonda ateş düşmeye başladı
14:21 11.12.2023 (güncellendi: 14:34 11.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair olumlu mesajlar verdi ve "Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi yerdeyiz. Enflasyonda da ateş düşmeye başladı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.
Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla suyu yok.
Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eş değer bir gaflet halidir.
Buradan 85 milyonun her ferdini 'Bir damla da sen ol' parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya çağırıyoruz.
Türkiye'nin kaynaklarının, çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.
İş gücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi yerdeyiz. Enflasyonda da ateş düşmeye başladı.
Önümüzdeki aylarda çok daha iyi rakamlarda olacağız.