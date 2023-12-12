https://sputniknews.com.tr/20231212/azerbaycan-disisleri-bakanligi-baku-ab-ile-muzakereleri-tamamlamak-istiyor-1078361696.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü, AB ile müzakereleri tamamlamak istiyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü, AB ile müzakereleri tamamlamak istiyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve başarılı bir sonuca ulaşılması için her iki tarafın da iyi niyetli olması ve uzlaşmaya... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T13:49+0300
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2023-12-12T13:49+0300
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ceyhun bayramov
müzakereler
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Brüksel'de Doğu Ortaklığı çerçevesinde düzenlenen bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ile yeni bir stratejik ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakereleri sonuçlandırmak istediğini söyledi.Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Söz konusu anlaşma dört bloktan oluşmaktadır. Sadece ticaret ve ekonomi alanındaki bazı konular çözümlenmemiş durumda olduğu ifade edilirken daha önce Bakü anlaşma metninin %90 oranında kabul edildiğini söylemişti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birkaç gün evvel yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında stratejik ortaklık anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin müzakerelerin askıya alındığını söylemişti. Bununla birlikte Aliyev, istişarelerin yeniden başlamasını beklediğini söyleyerek Azerbaycan'ın AB'ye üye olma gibi bir planının olmadığını da vurgulamıştı.14 Kasım 2016'da AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AB'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu temsilcisine 1996 tarihli Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın yerine geçecek yeni bir anlaşmayı Azerbaycan'la müzakere etme yetkisi verilmesini onaylamıştı. Yeni anlaşmaya ilişkin müzakereler 7 Şubat 2017 tarihinde başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/ilham-aliyev-azerbaycan-ulusal-cikarlari-temelinde-bagimsiz-bir-politika-izliyor-1078245229.html
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azerbaycan, avrupa birliği, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, müzakereler, ilham aliyev
azerbaycan, avrupa birliği, azerbaycan dışişleri bakanlığı, ceyhun bayramov, müzakereler, ilham aliyev
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü, AB ile müzakereleri tamamlamak istiyor
Azerbaycan Dışişleri Bakanı, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve başarılı bir sonuca ulaşılması için her iki tarafın da iyi niyetli olması ve uzlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Brüksel'de Doğu Ortaklığı çerçevesinde düzenlenen bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği ile yeni bir stratejik ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakereleri sonuçlandırmak istediğini söyledi.
Bayramov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Azerbaycan, AB ile yeni bir stratejik ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakerelerin sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasıyla ilgilenmektedir. İlerleme ve başarılı bir sonuç için her iki tarafın da iyi niyetli olması ve uzlaşmaya varması gerekmektedir.
Söz konusu anlaşma dört bloktan oluşmaktadır. Sadece ticaret ve ekonomi alanındaki bazı konular çözümlenmemiş durumda olduğu ifade edilirken daha önce Bakü anlaşma metninin %90 oranında kabul edildiğini söylemişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birkaç gün evvel yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında stratejik ortaklık anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin müzakerelerin askıya alındığını söylemişti. Bununla birlikte Aliyev, istişarelerin yeniden başlamasını beklediğini söyleyerek Azerbaycan'ın AB'ye üye olma gibi bir planının olmadığını da vurgulamıştı.
14 Kasım 2016'da AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AB'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu temsilcisine 1996 tarihli Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın yerine geçecek yeni bir anlaşmayı Azerbaycan'la müzakere etme yetkisi verilmesini onaylamıştı. Yeni anlaşmaya ilişkin müzakereler 7 Şubat 2017 tarihinde başladı.