ABD'li general: Savaşları kazanmak istiyorsak uzayı domine etmeliyiz

Association of Old Crows konferansında konuşan Glavy, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD ordusunun gelecekteki savaşlara hazırlıklı olması için uzay yarışını kazanması gerektiğini belirtti. "Uzay sahip olduğumuz en dirençli kabiliyettir" diyen Glavy, "Size şu an söylüyorum, uzaydaki yarışı kazanamazsak, hiç zahmet etmeyin, bir şey yapamayız" ifadelerini kullandı. ABD'nin Deniz Piyade Enformasyonundan Sorumlu Komutan Yardımcısı olan Glavy, daha önce de Deniz Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nı yönetmişti. Buna karşın Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi (GAO) raporunda, 21. yüzyılın başından bu yana ABD'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen elli ticari uzay fırlatmasının başarısız olduğu belirtildi. Toplamda 433 uzaya fırlatma işlemi gerçekleşirken, yaklaşık yüzde 12'sinin başarısız olduğu açıklandı.

