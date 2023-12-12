https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-rusya-yaptirimlarini-genisletti-kara-listeye-dunya-genelinden-200den-fazla-sirket-dahil-edildi-1078381996.html

ABD Rusya yaptırımlarını genişletti: Kara listeye dünya genelinden 200’den fazla şirket dahil edildi

ABD Rusya yaptırımlarını genişletti: Kara listeye dünya genelinden 200’den fazla şirket dahil edildi

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların kapsamına, farklı ülkelerde ve alanlarda faaliyet gösteren 200’den fazla şirketin alındığını... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T19:48+0300

2023-12-12T19:48+0300

2023-12-12T19:48+0300

dünya

yaptırım

kara liste

abd

rusya

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ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ziyareti bağlamında, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırım kapsamında ‘kara listeye’ alınan yeni şirket ve kişilerin isimlerini açıkladı.Yeni listeye Rusya, Çin, Türkiye, BAE, İngiltere ve Maldivler’den olan ve sanayi, finans, madencilik, yatırım ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren 200’den fazla şirket girdi.Ayrıca 23 Rusya vatandaşının yanı sıra, Rusya bandıralı üç gemiye de yaptırım getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-kongresinin-zelenskiyye-karsi-tavri-2022deki-kadar-dostane-degil-1078374343.html

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