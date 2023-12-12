https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-rusya-yaptirimlarini-genisletti-kara-listeye-dunya-genelinden-200den-fazla-sirket-dahil-edildi-1078381996.html
ABD Rusya yaptırımlarını genişletti: Kara listeye dünya genelinden 200’den fazla şirket dahil edildi
ABD Rusya yaptırımlarını genişletti: Kara listeye dünya genelinden 200’den fazla şirket dahil edildi
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların kapsamına, farklı ülkelerde ve alanlarda faaliyet gösteren 200’den fazla şirketin alındığını... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T19:48+0300
2023-12-12T19:48+0300
2023-12-12T19:48+0300
dünya
yaptırım
kara liste
abd
rusya
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ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ziyareti bağlamında, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırım kapsamında ‘kara listeye’ alınan yeni şirket ve kişilerin isimlerini açıkladı.Yeni listeye Rusya, Çin, Türkiye, BAE, İngiltere ve Maldivler’den olan ve sanayi, finans, madencilik, yatırım ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren 200’den fazla şirket girdi.Ayrıca 23 Rusya vatandaşının yanı sıra, Rusya bandıralı üç gemiye de yaptırım getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/abd-kongresinin-zelenskiyye-karsi-tavri-2022deki-kadar-dostane-degil-1078374343.html
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yaptırım, kara liste, abd, rusya
yaptırım, kara liste, abd, rusya
ABD Rusya yaptırımlarını genişletti: Kara listeye dünya genelinden 200’den fazla şirket dahil edildi
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların kapsamına, farklı ülkelerde ve alanlarda faaliyet gösteren 200’den fazla şirketin alındığını duyurdu. Ayrıca ‘kara listeye’ 23 Rusya vatandaşı da dahil edildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ziyareti bağlamında, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırım kapsamında ‘kara listeye’ alınan yeni şirket ve kişilerin isimlerini açıkladı.
Yeni listeye Rusya, Çin, Türkiye, BAE, İngiltere ve Maldivler’den olan ve sanayi, finans, madencilik, yatırım ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren 200’den fazla şirket girdi.
Ayrıca 23 Rusya vatandaşının yanı sıra, Rusya bandıralı üç gemiye de yaptırım getirildi.