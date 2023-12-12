AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ermenistan'daki AB misyonu yüzde 50 oranında genişletilecek

Türkiye
Bahçeli'den hakeme yumruklu saldırıya tepki: 'İlkel görüntüler toplumsal huzuru sarstı'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, milyonlarca kişiyi mobilize edebiliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan, aday profilini çizdi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
8. yargı paketinde neler var?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Okullardaki zorbalık probleminin sebepleri neler? Toksik ebeveynlik kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Putin’in ziyaretiyle gördük ki Körfez ülkeleri, güvenliklerini tamamen ABD’ye bağlamak istemiyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
18:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
19:14
1 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk futbolunda kara gece
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'nin oyları ne durumda?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231212/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ermenistandaki-ab-misyonu-yuzde-50-oraninda-genisletilecek-1078358523.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ermenistan'daki AB misyonu yüzde 50 oranında genişletilecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ermenistan'daki AB misyonu yüzde 50 oranında genişletilecek
AB dışişleri bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun büyüklüğünü yüzde 50 arttırma kararı aldı․ 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T12:33+0300
2023-12-12T12:33+0300
dünya
avrupa birliği
josep borrell
ermenistan
azerbaycan
avrupa konseyi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078314257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66ff92ac67c02dc515e86a28621e6c25.jpg
AB dışişleri bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun büyüklüğünü yüzde 50 arttırma kararı aldı․ Söz konusu bu karar, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından açıklandı.Söz konusu açıklamada AB bakanlarının, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirerek Ermenistan'ın AB ile işbirliğini arttırmanın faydalarını açıkça görmek istediğini söyledikleri ifade edildi.Borrell, "Bugün AB Konseyi, Ermenistan'daki sivil misyonumuzu, sahadaki varlığımızı 138'den 209 kişiye çıkararak güçlendirmeye karar verdi. Bu misyonun büyüklüğünde önemli bir artış ve Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırının istikrarını arttırmanın bir yoludur" dedi.Borrell açıklamasında ayrıca "Şu anda bölgede barışın sağlanması için tarihi bir şans var ve AB bu doğrultuda Ermenistan ve Azerbaycan'la birlikte çalışmaya kararlıdır" cümlelerine yer verdi.Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 kişiden oluşuyordu. Misyonun görevi, Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarına elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/ermenistan-disisleri-bakanligi-bakunun-baris-surecine-bagliligini-surdurecegini-umuyoruz-1078355328.html
avrupa birliği
ermenistan
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078314257_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7f7f528ba0791f2fbf491a5fcf185b64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, josep borrell, ermenistan, azerbaycan, avrupa konseyi
avrupa birliği, josep borrell, ermenistan, azerbaycan, avrupa konseyi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ermenistan'daki AB misyonu yüzde 50 oranında genişletilecek

12:33 12.12.2023
© AP Photo / Virginia MayoAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
AB dışişleri bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun büyüklüğünü yüzde 50 arttırma kararı aldı․
AB dışişleri bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun büyüklüğünü yüzde 50 arttırma kararı aldı․ Söz konusu bu karar, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından açıklandı.
Söz konusu açıklamada AB bakanlarının, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirerek Ermenistan'ın AB ile işbirliğini arttırmanın faydalarını açıkça görmek istediğini söyledikleri ifade edildi.
Borrell, "Bugün AB Konseyi, Ermenistan'daki sivil misyonumuzu, sahadaki varlığımızı 138'den 209 kişiye çıkararak güçlendirmeye karar verdi. Bu misyonun büyüklüğünde önemli bir artış ve Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırının istikrarını arttırmanın bir yoludur" dedi.
Borrell açıklamasında ayrıca "Şu anda bölgede barışın sağlanması için tarihi bir şans var ve AB bu doğrultuda Ermenistan ve Azerbaycan'la birlikte çalışmaya kararlıdır" cümlelerine yer verdi.
Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 kişiden oluşuyordu. Misyonun görevi, Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarına elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
DÜNYA
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü'nün barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала