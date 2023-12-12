https://sputniknews.com.tr/20231212/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ermenistandaki-ab-misyonu-yuzde-50-oraninda-genisletilecek-1078358523.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ermenistan'daki AB misyonu yüzde 50 oranında genişletilecek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ermenistan'daki AB misyonu yüzde 50 oranında genişletilecek

AB dışişleri bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun büyüklüğünü yüzde 50 arttırma kararı aldı․ 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T12:33+0300

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AB dışişleri bakanları Ermenistan'daki AB sivil misyonunun büyüklüğünü yüzde 50 arttırma kararı aldı․ Söz konusu bu karar, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından açıklandı.Söz konusu açıklamada AB bakanlarının, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirerek Ermenistan'ın AB ile işbirliğini arttırmanın faydalarını açıkça görmek istediğini söyledikleri ifade edildi.Borrell, "Bugün AB Konseyi, Ermenistan'daki sivil misyonumuzu, sahadaki varlığımızı 138'den 209 kişiye çıkararak güçlendirmeye karar verdi. Bu misyonun büyüklüğünde önemli bir artış ve Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırının istikrarını arttırmanın bir yoludur" dedi.Borrell açıklamasında ayrıca "Şu anda bölgede barışın sağlanması için tarihi bir şans var ve AB bu doğrultuda Ermenistan ve Azerbaycan'la birlikte çalışmaya kararlıdır" cümlelerine yer verdi.Yeni ve uzun vadeli AB misyonu 20 Şubat 2023'ten bu yana Ermenistan'da görev yapıyor ve başlangıçta 100 kişiden oluşuyordu. Misyonun görevi, Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarı güçlendirmek, sahada güven tesis etmek ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarına elverişli koşulları sağlamak olarak belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231212/ermenistan-disisleri-bakanligi-bakunun-baris-surecine-bagliligini-surdurecegini-umuyoruz-1078355328.html

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