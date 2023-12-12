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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü'nün barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü'nün barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz
Ermenisatan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel'de yaptığı konuşmasında son esir takasının Ermenistan'ın barışçıl çözüm kararlılığının bir göstergesi olduğunu... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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ararat mirzoyan
azerbaycan
granada
uluslararası ceza mahkemesi
roma statüsü
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Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Brüksel'de düzenlenen Doğu Ortaklığı ülkeleri bakanlar toplantısında yaptığı konuşmasında, Ermenistan hükümetinin bölgede istikrarlı ve uzun vadeli barışı sağlamak için siyasi iradeye sahip olduğunu ifade etti.Mirzoyan Azerbaycan'la yapılan son esir takasının Ermenistan'ın barışçıl çözüm kararlılığının bir göstergesi olduğunun altını çizdi.Dışişleri Bakanı, "Bu olumlu sinyalden sonra Azerbaycan'ın barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz" diye ekledi.Mirzoyan Ermeni tarafının, Granada'da kabul edilen ilkeler temelinde Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde ilerlemeye hazır olduğunu vurgularken bu ilkelerin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması, sınırların karşılıklı olarak tanınması ve bölgesel iletişimin açılması ile ilgili olduğunun altını çizdi.Mirzoyan: Erivan küresel hukuk sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyorMirzoyan Ermenistan'ın, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nü onaylayarak dünya hukuk sisteminin güçlendirilmesine yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.Mirzoyan açıklamasında Ermenistan'ın bu adımla kendi ulusal çıkarları temelinde karar alma konusundaki egemenlik hakkını teyit ettiğini dile getirdi.AB ile ilişkiler bağlamında Mirzoyan, Ermeni hükümetinin Avrupa Komisyonu'nun Moldova ve Ukrayna ile AB üyeliği müzakerelerine başlama ve Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararını memnuniyetle karşıladığını da söyledi. Mirzoyan bu kararın Ermeni hükümeti ve halkı tarafından desteklendiğinin altını çizerek Doğu Ortaklığı programının ülkenin demokratikleşmesine önemli bir katkı sağladığına ve Ermenistan'ın AB'nin önemli desteğiyle bu yolda ilerlemeye devam edeceğine inandığını vurguladı.Mirzoyan Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir görüştüErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile bir görüşme gerçekleştirdi.Taraflar karşılıklı ilgi alanlarında ikili işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulundular. Bakanlık başkanları bölgesel konulara da değindiler. Görüşmenin diğer ayrıntıları hakkında bilgi verilmemekle birlikte, Ermeni üst düzey yetkililer ile Ukrayna makamlarının temsilcileri arasındaki temasların son dönemde yoğunlaştığını belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/disisleri-bakanligi-azerbaycan-ve-ermenistan-arasindaki-anlasmalari-memnuniyetle-karsiliyoruz-1078220990.html
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ermenistan, ararat mirzoyan, azerbaycan, granada, uluslararası ceza mahkemesi, roma statüsü, avrupa birliği, ukrayna, gürcistan, moldova, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ermenistan, ararat mirzoyan, azerbaycan, granada, uluslararası ceza mahkemesi, roma statüsü, avrupa birliği, ukrayna, gürcistan, moldova, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü'nün barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz

11:43 12.12.2023 (güncellendi: 11:48 12.12.2023)
© SputnikArarat Mirzoyan
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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Ermenisatan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel'de yaptığı konuşmasında son esir takasının Ermenistan'ın barışçıl çözüm kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirterek Azerbaycan'ın barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umduklarını belirtti.
Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Brüksel'de düzenlenen Doğu Ortaklığı ülkeleri bakanlar toplantısında yaptığı konuşmasında, Ermenistan hükümetinin bölgede istikrarlı ve uzun vadeli barışı sağlamak için siyasi iradeye sahip olduğunu ifade etti.
Mirzoyan Azerbaycan'la yapılan son esir takasının Ermenistan'ın barışçıl çözüm kararlılığının bir göstergesi olduğunun altını çizdi.
Dışişleri Bakanı, "Bu olumlu sinyalden sonra Azerbaycan'ın barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz" diye ekledi.
Mirzoyan Ermeni tarafının, Granada'da kabul edilen ilkeler temelinde Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde ilerlemeye hazır olduğunu vurgularken bu ilkelerin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması, sınırların karşılıklı olarak tanınması ve bölgesel iletişimin açılması ile ilgili olduğunun altını çizdi.

Mirzoyan: Erivan küresel hukuk sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor

Mirzoyan Ermenistan'ın, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nü onaylayarak dünya hukuk sisteminin güçlendirilmesine yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.
Mirzoyan açıklamasında Ermenistan'ın bu adımla kendi ulusal çıkarları temelinde karar alma konusundaki egemenlik hakkını teyit ettiğini dile getirdi.
AB ile ilişkiler bağlamında Mirzoyan, Ermeni hükümetinin Avrupa Komisyonu'nun Moldova ve Ukrayna ile AB üyeliği müzakerelerine başlama ve Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararını memnuniyetle karşıladığını da söyledi. Mirzoyan bu kararın Ermeni hükümeti ve halkı tarafından desteklendiğinin altını çizerek Doğu Ortaklığı programının ülkenin demokratikleşmesine önemli bir katkı sağladığına ve Ermenistan'ın AB'nin önemli desteğiyle bu yolda ilerlemeye devam edeceğine inandığını vurguladı.

Mirzoyan Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Taraflar karşılıklı ilgi alanlarında ikili işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulundular. Bakanlık başkanları bölgesel konulara da değindiler. Görüşmenin diğer ayrıntıları hakkında bilgi verilmemekle birlikte, Ermeni üst düzey yetkililer ile Ukrayna makamlarının temsilcileri arasındaki temasların son dönemde yoğunlaştığını belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz
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