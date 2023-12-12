https://sputniknews.com.tr/20231212/ermenistan-disisleri-bakanligi-bakunun-baris-surecine-bagliligini-surdurecegini-umuyoruz-1078355328.html

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü'nün barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Bakü'nün barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz

Ermenisatan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Brüksel'de yaptığı konuşmasında son esir takasının Ermenistan'ın barışçıl çözüm kararlılığının bir göstergesi olduğunu... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T11:43+0300

2023-12-12T11:43+0300

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dünya

ermenistan

ararat mirzoyan

azerbaycan

granada

uluslararası ceza mahkemesi

roma statüsü

avrupa birliği

ukrayna

gürcistan

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Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Brüksel'de düzenlenen Doğu Ortaklığı ülkeleri bakanlar toplantısında yaptığı konuşmasında, Ermenistan hükümetinin bölgede istikrarlı ve uzun vadeli barışı sağlamak için siyasi iradeye sahip olduğunu ifade etti.Mirzoyan Azerbaycan'la yapılan son esir takasının Ermenistan'ın barışçıl çözüm kararlılığının bir göstergesi olduğunun altını çizdi.Dışişleri Bakanı, "Bu olumlu sinyalden sonra Azerbaycan'ın barış sürecine bağlılığını sürdüreceğini umuyoruz" diye ekledi.Mirzoyan Ermeni tarafının, Granada'da kabul edilen ilkeler temelinde Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde ilerlemeye hazır olduğunu vurgularken bu ilkelerin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması, sınırların karşılıklı olarak tanınması ve bölgesel iletişimin açılması ile ilgili olduğunun altını çizdi.Mirzoyan: Erivan küresel hukuk sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyorMirzoyan Ermenistan'ın, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nü onaylayarak dünya hukuk sisteminin güçlendirilmesine yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.Mirzoyan açıklamasında Ermenistan'ın bu adımla kendi ulusal çıkarları temelinde karar alma konusundaki egemenlik hakkını teyit ettiğini dile getirdi.AB ile ilişkiler bağlamında Mirzoyan, Ermeni hükümetinin Avrupa Komisyonu'nun Moldova ve Ukrayna ile AB üyeliği müzakerelerine başlama ve Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararını memnuniyetle karşıladığını da söyledi. Mirzoyan bu kararın Ermeni hükümeti ve halkı tarafından desteklendiğinin altını çizerek Doğu Ortaklığı programının ülkenin demokratikleşmesine önemli bir katkı sağladığına ve Ermenistan'ın AB'nin önemli desteğiyle bu yolda ilerlemeye devam edeceğine inandığını vurguladı.Mirzoyan Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir görüştüErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile bir görüşme gerçekleştirdi.Taraflar karşılıklı ilgi alanlarında ikili işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulundular. Bakanlık başkanları bölgesel konulara da değindiler. Görüşmenin diğer ayrıntıları hakkında bilgi verilmemekle birlikte, Ermeni üst düzey yetkililer ile Ukrayna makamlarının temsilcileri arasındaki temasların son dönemde yoğunlaştığını belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/disisleri-bakanligi-azerbaycan-ve-ermenistan-arasindaki-anlasmalari-memnuniyetle-karsiliyoruz-1078220990.html

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ermenistan, ararat mirzoyan, azerbaycan, granada, uluslararası ceza mahkemesi, roma statüsü, avrupa birliği, ukrayna, gürcistan, moldova, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba