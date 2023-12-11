https://sputniknews.com.tr/20231211/zafer-partisi-kayseri-il-baskani-gozaltina-alindi--1078337906.html
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındı
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındı
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T21:45+0300
2023-12-11T21:45+0300
2023-12-11T21:45+0300
türkiye
zafer partisi
gözaltı
sosyal medya
kayseri
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya, ifadesi alınmak üzere Ankara’ya götürüldü. Demirkaya'nın evinde arama yapan ekipler, dijital materyallere de el koydu. Demirkaya'nın 'halkın bir kesimini aşağılamak', ve 'sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak' suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/bahceliden-cumhurbaskani-ile-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-1078333836.html
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zafer partisi, gözaltı, sosyal medya, kayseri
zafer partisi, gözaltı, sosyal medya, kayseri
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı gözaltına alındı
Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Demirkaya, ifadesi alınmak üzere Ankara’ya götürüldü. Demirkaya'nın evinde arama yapan ekipler, dijital materyallere de el koydu.
Demirkaya'nın 'halkın bir kesimini aşağılamak', ve 'sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak' suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.