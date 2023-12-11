https://sputniknews.com.tr/20231211/yerlikaya-duyurdu-aranan-sahislara-yonelik-gerceklestirilen-operasyonda-4-bin-951-firari-yakalandi-1078300469.html

Yerlikaya duyurdu: Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 951 firari yakalandı

Yerlikaya duyurdu: Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şüphelilere yönelik 'Çember-8 Operasyonları'nın gerçekleştirdiğini duyurdu... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T08:10+0300

2023-12-11T08:10+0300

2023-12-11T08:39+0300

türkiye

ali yerlikaya

firari

en çok aranan

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076741144_0:9:591:341_1920x0_80_0_0_3153c05d2499327f1010a8372f95dfad.png

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-8 Operasyonları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Yerlikaya, son 4 günde 4 bin 951 arama kaydı bulunan şüphelinin yakalandığını duyurdu.Hırsızlıktan 536, dolandırıcılıktan 257, yağmadan 101, adam öldürmeden 55, cinsel suçlardan 55 şüphelinin Çember-8 Operasyonlarında yakalandığını ifade eden Yerlikaya, "Bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi" dedi.Yerlikaya, "Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını da paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/iskurdan-107-bin-698-yeni-isci-alimi-hastanelerine-klinik-ozel-okullara-ve-fabrikalara-personel-1078299814.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, firari, en çok aranan, operasyon