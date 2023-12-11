‘Turistik Doğu Ekspresi’ seferlerine başladı: Bilet fiyatları ne kadar?

"Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara kalkış saati 22.20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019'dan bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı."