https://sputniknews.com.tr/20231211/turistik-dogu-ekspresi-seferlerine-basladi-bilet-fiyatlari-ne-kadar-1078326891.html
‘Turistik Doğu Ekspresi’ seferlerine başladı: Bilet fiyatları ne kadar?
‘Turistik Doğu Ekspresi’ seferlerine başladı: Bilet fiyatları ne kadar?
Doğu Ekspresi seferleri bugünden itibaren başladı. Peki, Doğu Ekspresi bilet satış fiyatı ne kadar? 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:58+0300
2023-12-11T16:58+0300
2023-12-11T16:58+0300
yaşam
doğu ekspresi
doğu ekspresi
tren
seyahat
bilet
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Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı.Söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacak.Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirilecek.Doğu Ekspresi bileti ne kadar?Doğu Ekspresi bileti nereden alınır?Bugün itibaren başlayan turistik gezi için biletler, 'https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/seferler/Turistik-Dogu-Ekspresi/?date=2022-03-11' adresinden alınabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/turistik-dogu-ekspresi-seferlerinin-baslama-tarihi-belli-oldu-1076957816.html
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doğu ekspresi bilet satışları başladı mı?,doğu ekspresi bilet satışları,doğu ekspresi bilet
‘Turistik Doğu Ekspresi’ seferlerine başladı: Bilet fiyatları ne kadar?
Doğu Ekspresi seferleri bugünden itibaren başladı. Peki, Doğu Ekspresi bilet satış fiyatı ne kadar?
Dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı.
Söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacak.
Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirilecek.
Doğu Ekspresi bileti ne kadar?
"Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara kalkış saati 22.20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019'dan bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı."
Doğu Ekspresi bileti nereden alınır?