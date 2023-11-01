Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu

Türkiye
Polat çiftinin gözaltına alınma sebebi belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Atatürk, "Filistin'e el sürülemez" dedi mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci anlatıyor: Gazze'de son durum
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
19:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Bankacılık işlemleri ve finansal dolandırıcılık
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231101/turistik-dogu-ekspresi-seferlerinin-baslama-tarihi-belli-oldu-1076957816.html
Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu
Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Bilet satışları bugünden... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T12:24+0300
2023-11-01T12:24+0300
yaşam
tren
turizm
doğu ekspresi
doğu ekspresi
kars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0e/1064559730_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d4e637573bc14833ca9b3c3eaf172b6f.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son yıllarda Turistik Doğu Ekspresi'nin farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yerli ve yabancı her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunduğuna dikkati çekti.Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı?Ekspres trenlerinin 2023-2024 sezonunda yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.Yılbaşı ve sömestir dönemleri için ek seferler konulduAyrıca söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.Bazı istasyonlarda gezi amaçlı durulacakUraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı durulacağını belirterek, ekspres trenlerin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, her yataklı vagonda 10 kompartıman, her odada ise 2 adet yatak bulunduğunu aktardı.Turistik Doğu Ekspresi'nin yataklı oda fiyatlarının dönemsel olarak değiştiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231030/bakan-uraloglu-halkali-istanbul-havalimani-metrosu-acilisi-icin-tarih-verdi-1076884958.html
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0e/1064559730_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5b7bcc099be88cc5371e45b2394343fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğu ekspresi bilet satışları başladı mı?,doğu ekspresi bilet satışları,doğu ekspresi bilet
doğu ekspresi bilet satışları başladı mı?,doğu ekspresi bilet satışları,doğu ekspresi bilet

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu

12:24 01.11.2023
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ2022-2023 Sezonun ilk seferine başlayan "Turistik Doğu Ekspresi"nin yaklaşık 34 saatlik süren masalsı yolculuğu Kars’ta son buldu.
2022-2023 Sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresinin yaklaşık 34 saatlik süren masalsı yolculuğu Kars’ta son buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Abone olTelegram
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Bilet satışları bugünden itibaren başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son yıllarda Turistik Doğu Ekspresi'nin farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yerli ve yabancı her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunduğuna dikkati çekti.

Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı?

Ekspres trenlerinin 2023-2024 sezonunda yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Ekonomik, konforlu ve güvenli bir taşımacılık hizmeti ile Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi sağlanıyor. Doğu Ekspresi son yıllarda farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin, sanat tutkunlarının gözdesi haline geldi. Bu yıl turistik Doğu Ekspresi seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı. Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak."
Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşı ve sömestir dönemleri için ek seferler konuldu

Ayrıca söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Bazı istasyonlarda gezi amaçlı durulacak

Uraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı durulacağını belirterek, ekspres trenlerin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, her yataklı vagonda 10 kompartıman, her odada ise 2 adet yatak bulunduğunu aktardı.
Turistik Doğu Ekspresi'nin yataklı oda fiyatlarının dönemsel olarak değiştiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara kalkış saati 22.20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019'dan bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
EKONOMİ
Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu açılışı için tarih verdi
30 Ekim, 13:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала