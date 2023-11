https://sputniknews.com.tr/20231101/turistik-dogu-ekspresi-seferlerinin-baslama-tarihi-belli-oldu-1076957816.html

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin başlama tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl turistik Doğu Ekspres seferlerinin 11 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Bilet satışları bugünden... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T12:24+0300

2023-11-01T12:24+0300

2023-11-01T12:24+0300

yaşam

tren

turizm

doğu ekspresi

doğu ekspresi

kars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0e/1064559730_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d4e637573bc14833ca9b3c3eaf172b6f.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son yıllarda Turistik Doğu Ekspresi'nin farklı tatil seçeneği arayan seyahatseverlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi haline geldiğini belirterek, "Bu yıl Turistik Doğu Ekspres seferleri 11 Aralık'ta başlayacak, bilet satışları bugün başladı." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, dünyanın en iyi dört rotasından biri olarak gösterilen Ankara-Kars hattında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yerli ve yabancı her yaş grubundan yolculara keyifli, farklı, konforlu ve ekonomik seyahat imkanı sunduğuna dikkati çekti.Doğu Ekspresi bilet satışları başladı mı?Ekspres trenlerinin 2023-2024 sezonunda yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:Uraloğlu, Kars'taki Ani Harabeleri'nden Çıldır Gölü'ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklere Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşılabildiğine işaret ederek, "Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da artırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.Yılbaşı ve sömestir dönemleri için ek seferler konulduAyrıca söz konusu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara'dan 31 Aralık 2023, 20 ve 27 Ocak 2024, Kars'tan da 2, 22 ve 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacağını anlatan Uraloğlu, buna göre, Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönünde 42'şer olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.Bazı istasyonlarda gezi amaçlı durulacakUraloğlu, Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı durulacağını belirterek, ekspres trenlerin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, her yataklı vagonda 10 kompartıman, her odada ise 2 adet yatak bulunduğunu aktardı.Turistik Doğu Ekspresi'nin yataklı oda fiyatlarının dönemsel olarak değiştiğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231030/bakan-uraloglu-halkali-istanbul-havalimani-metrosu-acilisi-icin-tarih-verdi-1076884958.html

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu ekspresi bilet satışları başladı mı?,doğu ekspresi bilet satışları,doğu ekspresi bilet