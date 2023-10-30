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https://sputniknews.com.tr/20231030/bakan-uraloglu-halkali-istanbul-havalimani-metrosu-acilisi-icin-tarih-verdi-1076884958.html
Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu açılışı için tarih verdi
Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu açılışı için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesiminin... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T13:37+0300
2023-10-30T13:37+0300
ekonomi
abdulkadir uraloğlu
metro hattı
istanbul havalimanı
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Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395.2 kilometresinin bakanlıkça yapıldığını anlattı.Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya'da Bakanlık tarafından yapımı devam eden 9 projede toplam 102.1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatının bulunduğunu bildirdi.İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sunulan metro hatlarının toplamda 130.2 kilometre olduğunu dile getiren Uraloğlu, şu anda 55.7 kilometre uzunluğa sahip 5 hatta İstanbul için çalıştıklarını söyledi.Uraloğlu, "Bunlar; Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'dir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394.5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır" diye konuştu.'Ekonomik kazancı 2.6 milyar euro'nun üstünde olacak'Bakan Uraloğlu, Halkalı'dan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan metro hattının 31.5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Kargo Terminali, Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2.5 kilometre bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 kilometre tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımızla seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.Hattın işletmeye alınmasıyla Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 24 dakika olacağını kaydeden Uraloğlu, Göktürk-İstanbul Havalimanı arasının 12 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakika, Arnavutköy- Beşiktaş arasının 36 dakika, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arasının 48 dakika, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasının ise 50 dakikaya düşeceğini bildirdi.Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın mevcut ve yapımı devam eden Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ile havalimanında, Marmaray ile Halkalı'da, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve kendilerinin inşa edeceği Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepe'de, hızlı tren ile İstanbul Havalimanı'nda, Bakırköy-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir'de, Bakırköy-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy'de, Kirazlı-Halkalı metrosu ile Halkalı'da entegrasyon sağlayacağını anlattı.Bakan Uraloğlu, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın 20 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 2 milyar 639 milyon euro üstünde olacaktır" ifadesini kullandı.'Projemizde 7 milyon metre kablo kullandık'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesindeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:"Projemizin ana hat tünellerinde, 6.60 metre çapında 6 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık, bitirmek üzereyiz. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının yüzde 98'ini tamamladık. Ayrıca, istasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde de yüzde 60 ilerleme kaydettik. Hat tünellerinde demiryolu imalatlarını yüzde 97 tamamladık. Proje genelinde elektromekanik işlerde yüzde 67 ilerleme sağladık ve projemizde 7 milyon metre kablo kullandık."'İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini marttan önce hizmete açmayı hedefliyoruz'Bakan Uraloğlu, incelemesini yaptıkları hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi.Uraloğlu, "Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7.5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231030/ekonomi-koordinasyon-kurulundan-enflasyonla-mucadele-vurgusu-1076883391.html
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abdulkadir uraloğlu, metro hattı, istanbul havalimanı
abdulkadir uraloğlu, metro hattı, istanbul havalimanı

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu açılışı için tarih verdi

13:37 30.10.2023
© AA / Mustafa ÇiftçiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesiminin Mart 2024'ten önce hizmete açmayı planladıklarını söyledi.
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395.2 kilometresinin bakanlıkça yapıldığını anlattı.
Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya'da Bakanlık tarafından yapımı devam eden 9 projede toplam 102.1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatının bulunduğunu bildirdi.
İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sunulan metro hatlarının toplamda 130.2 kilometre olduğunu dile getiren Uraloğlu, şu anda 55.7 kilometre uzunluğa sahip 5 hatta İstanbul için çalıştıklarını söyledi.
Uraloğlu, "Bunlar; Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'dir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394.5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır" diye konuştu.

'Ekonomik kazancı 2.6 milyar euro'nun üstünde olacak'

Bakan Uraloğlu, Halkalı'dan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan metro hattının 31.5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Kargo Terminali, Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2.5 kilometre bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 kilometre tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımızla seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.
Hattın işletmeye alınmasıyla Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 24 dakika olacağını kaydeden Uraloğlu, Göktürk-İstanbul Havalimanı arasının 12 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakika, Arnavutköy- Beşiktaş arasının 36 dakika, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arasının 48 dakika, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasının ise 50 dakikaya düşeceğini bildirdi.
Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın mevcut ve yapımı devam eden Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ile havalimanında, Marmaray ile Halkalı'da, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve kendilerinin inşa edeceği Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepe'de, hızlı tren ile İstanbul Havalimanı'nda, Bakırköy-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir'de, Bakırköy-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy'de, Kirazlı-Halkalı metrosu ile Halkalı'da entegrasyon sağlayacağını anlattı.
Bakan Uraloğlu, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'mızın 20 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 2 milyar 639 milyon euro üstünde olacaktır" ifadesini kullandı.

'Projemizde 7 milyon metre kablo kullandık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı projesindeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:
"Projemizin ana hat tünellerinde, 6.60 metre çapında 6 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık, bitirmek üzereyiz. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının yüzde 98'ini tamamladık. Ayrıca, istasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde de yüzde 60 ilerleme kaydettik. Hat tünellerinde demiryolu imalatlarını yüzde 97 tamamladık. Proje genelinde elektromekanik işlerde yüzde 67 ilerleme sağladık ve projemizde 7 milyon metre kablo kullandık."

'İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini marttan önce hizmete açmayı hedefliyoruz'

Bakan Uraloğlu, incelemesini yaptıkları hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarını 7 gün 24 saat esasıyla sürdürdüklerini söyledi.
Uraloğlu, "Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7.5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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