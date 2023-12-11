https://sputniknews.com.tr/20231211/teknik-direktor-canli-yayinda-aglayarak-siyasi-partilerden-yardim-istedi-lutfen-bizi-kurtarin-1078299642.html
Teknik direktör canlı yayında ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi: 'Lütfen bizi kurtarın'
Teknik direktör canlı yayında ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi: 'Lütfen bizi kurtarın'
Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, gözleri dolarak, "Bu takımı 1. Lig’e ben çıkartmıştım. Karda... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T07:32+0300
2023-12-11T07:32+0300
2023-12-11T07:32+0300
spor
teknik direktör
canlı yayın
siyasi parti
giresunspor
mehmet birinci
ağlamak
maç
futbol
transfer
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Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci duygulandı.'Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır'Gözleri dolan teknik adam, şunları dedi:'Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum'Birinci, ayrıca şu sözleri söyleyerek gözü yaşlı bir şekilde basın toplantısından ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/super-lig-takimlarina-kotu-haber-maclar-yayinlanmayacak-mi-1078158140.html
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teknik direktör, canlı yayın, siyasi parti, giresunspor, mehmet birinci, ağlamak, maç, futbol, transfer, transfer yasağı
Teknik direktör canlı yayında ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi: 'Lütfen bizi kurtarın'
Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, gözleri dolarak, "Bu takımı 1. Lig’e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Lütfen yalvarıyorum bu takıma sahip çıkın. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum” dedi.
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci duygulandı.
'Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır'
Gözleri dolan teknik adam, şunları dedi:
"Maçın geneline baktığımız zaman herhalde puan durumundaki yerlerimizi Sakarya ile değiştirmemiz lazım, oynadığımız futbola göre. Kadromuz çok kısıtlı, Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Giresunspor'un buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum. Bu takımı 1. Lig'e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Erzurum deplasmanına giderken kaza yaptık, otobüsümüz takla attı, ölümden döndük. Bu takımı buralara çıkarttık. Buradan Giresun'daki siyasilere ve herkese sesleniyorum; lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transferin açılması için lütfen siyasiler bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır. Bundan başka Giresun'umuzun tutar bir yeri yok, sadece marka."
'Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum'
Birinci, ayrıca şu sözleri söyleyerek gözü yaşlı bir şekilde basın toplantısından ayrıldı.
"Emin olun Giresun'daki balıkçı Şeref, ayakkabı boyacısı Dursun kadar üzülen belki de yoktur. Dışarıdaki insanlar için, lütfen bu takıma sahip çıkalım. Yönetimleri eleştirmek benim haddim değil ama yönetimlerin yaptığı hatalar bu takımı buralara getirdi. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım, çok üzülüyorum."