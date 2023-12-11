Teknik direktör canlı yayında ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi: 'Lütfen bizi kurtarın'

"Maçın geneline baktığımız zaman herhalde puan durumundaki yerlerimizi Sakarya ile değiştirmemiz lazım, oynadığımız futbola göre. Kadromuz çok kısıtlı, Sakaryaspor'u tebrik ediyorum. Giresunspor'un buralara nasıl geldiğini ben çok iyi biliyorum. Bu takımı 1. Lig'e ben çıkartmıştım. Karda, yağmurda, çamurda ter döktük buralara geldik. Erzurum deplasmanına giderken kaza yaptık, otobüsümüz takla attı, ölümden döndük. Bu takımı buralara çıkarttık. Buradan Giresun'daki siyasilere ve herkese sesleniyorum; lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transferin açılması için lütfen siyasiler bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır. Bundan başka Giresun'umuzun tutar bir yeri yok, sadece marka."