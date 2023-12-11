https://sputniknews.com.tr/20231211/sinif-annesi-gitti-temsilci-geldi-veliler-yasagi-nasil-deliyor-1078304082.html
Sınıf annesi gitti 'temsilci' geldi: Veliler yasağı nasıl deliyor?
Sınıf annesi gitti 'temsilci' geldi: Veliler yasağı nasıl deliyor?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 'sınıf annesi' uygulamasını kaldırmasına velilerden yeni 'çözümler' geldi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T09:56+0300
2023-12-11T09:56+0300
2023-12-11T09:56+0300
türkiye
sınıf annesi
temsilci
veli
yasak
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1076995668_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e78597ad78342c61b03283af78acae5.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı.Valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annesi veya benzer adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi. Bütün bunlara rağmen sınıf annelerinin isim değiştirerek kaldıkları yerden yollarına devam ettiği öğrenildi. Türkiye Gazetesi muhabirlerinden Mahmut Özay'ın haberine göre, WhatsApp gruplarında da isim değişikliğine gidildi. Birçok veli bu durumdan şikayetçi.'Sınırını aşan velinin görevi iki uyarı sonrası devredilmeli'Eğitim uzmanı Nur Erdem Özeren "Yararlı olabilecek sistem faydasız hale geldi" dedi. Özeren şunları söyledi: Tartışmalar nasıl gündeme geldi?Sınıf annelerinin ‘öğretmenin önüne geçtiği’ eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü’nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. “Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım” diyen veliye, öğrencinin “Sınıf annesi sanki dünyanın ağası” diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.Sınıf anneliği nedir? Sınıf annesi ne iş yapar?Sınıf anneliği kavramı özellikle büyük şehirlerde sıklıkla duyuluyor. Kalabalık mevcutlu sınıflarda öğretmene destek amaçlı görev yapan sınıf anneleri, birçok farklı konu ile ilgileniyor. Sınıf annesinin görevleri olarak tanımlanan bazı yükümlülükler bulunuyor. Öğretmen ile veli arasında bir nevi köprü olan sınıf anneleri, ılımlı ve yapıcı bir tavırla çözüm odaklı fikirler üretiyorlar.Sınıf annesi okulun açılmasının ardından yapılan ilk veli toplantısında, diğer verilerin oyları ile seçilir. Sınıf annelerinin, okul aile birlikleri ile bir bağlantıları yoktur. Okul yönetmeliklerinde de yer almayan sınıf anneleri, tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir. Sınıf anneleri; okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde hareket eder.Sınıf annelerinin yaptığı işler ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman çocukların sıkıntılarına kulak veren sınıf annesi kimi zaman da veli beklenti ve taleplerini öğretmene iletiyor. Sınıf annesinin sorumlulukları arasında ayrıca sınıfın fiziki ihtiyaçlarının tedarik edilmesi, etkinliklerin planlaması ve ücretlerinin toplanması gibi çok yönlü konular bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/milli-egitim-bakanligindan-yasak-sinif-anneligi-kaldirildi-1078125452.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/02/1076995668_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a1a4cfa6790ff34143f95b8030ace03b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sınıf anneliği kaldırıldı mı, nasıl sınıf annesi olunur, sınıf annesi nasıl olunur, sınıf anneliği nedir, sınıf annesi ne iş yapar
sınıf anneliği kaldırıldı mı, nasıl sınıf annesi olunur, sınıf annesi nasıl olunur, sınıf anneliği nedir, sınıf annesi ne iş yapar
Sınıf annesi gitti 'temsilci' geldi: Veliler yasağı nasıl deliyor?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 'sınıf annesi' uygulamasını kaldırmasına velilerden yeni 'çözümler' geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı.
Valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annesi veya benzer adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi. Bütün bunlara rağmen sınıf annelerinin isim değiştirerek kaldıkları yerden yollarına devam ettiği öğrenildi.
Türkiye Gazetesi muhabirlerinden Mahmut Özay'ın haberine göre, WhatsApp gruplarında da isim değişikliğine gidildi. Birçok veli bu durumdan şikayetçi.
'Sınırını aşan velinin görevi iki uyarı sonrası devredilmeli'
Eğitim uzmanı Nur Erdem Özeren "Yararlı olabilecek sistem faydasız hale geldi" dedi. Özeren şunları söyledi:
"En büyük sıkıntı ne yaptığımıza odaklanıp nasıl yaptığımıza odaklanmamak. Sınıf annesi kavramı Okul Aile Birliği gibi sınıflar düzeyinde indirilmiş versiyonu olarak değerlendirilmeli. Doğru çerçevelenerek projelendirilirse işe yarayacak. Okul öncesi ve ilkokul ailenin de aslında eğitime dahil olması gereken bir süreç. Bizim topyekün bir eğitim seferberliği için bütün aileyi de çocuklar gibi eğitmeye ihtiyacımız var. Sınıf anneliği gibi uygulamalar bunu destekleyici ve kolaylaştırıcı mekanizma haline gelebilir. Ailelere bir görev verilerek dahil edilir. Peki bu sürecin iyi yönetilmesi için ne yapılmalı? Kesinlikle burada iki kişi olmalı ve birbirlerini dengelemeli. Dönemlik görev almalılar. Görev tanımı net olmalı, sınırları belirlenmeli. Öğrenci ile temas olmamalı. Sınırını aşan velinin görevi iki uyarı sonrası devredilmeli. Kısa da olsa bir eğitim gerekli. Öğretmen tek yetkili olmalı, kendisine yardım eden konumunu aşmamalı. Haddini aşan veli de ikaz edilmeli. Bütün velileri eğitim sürecinin parçası haline getirme hedefi taşımalı. Yönetim de öğretmen-anne arası ilişkiyi kontrolden sorumlu olmalı, sınıf annesinin çocuğuna ayrımcılık yapılmamalı."
Tartışmalar nasıl gündeme geldi?
Sınıf annelerinin ‘öğretmenin önüne geçtiği’ eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü’nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. “Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım” diyen veliye, öğrencinin “Sınıf annesi sanki dünyanın ağası” diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.
Sınıf anneliği nedir? Sınıf annesi ne iş yapar?
Sınıf anneliği kavramı özellikle büyük şehirlerde sıklıkla duyuluyor. Kalabalık mevcutlu sınıflarda öğretmene destek amaçlı görev yapan sınıf anneleri, birçok farklı konu ile ilgileniyor. Sınıf annesinin görevleri olarak tanımlanan bazı yükümlülükler bulunuyor. Öğretmen ile veli arasında bir nevi köprü olan sınıf anneleri, ılımlı ve yapıcı bir tavırla çözüm odaklı fikirler üretiyorlar.
Sınıf annesi okulun açılmasının ardından yapılan ilk veli toplantısında, diğer verilerin oyları ile seçilir. Sınıf annelerinin, okul aile birlikleri ile bir bağlantıları yoktur. Okul yönetmeliklerinde de yer almayan sınıf anneleri, tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir. Sınıf anneleri; okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde hareket eder.
Sınıf annelerinin yaptığı işler ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman çocukların sıkıntılarına kulak veren sınıf annesi kimi zaman da veli beklenti ve taleplerini öğretmene iletiyor. Sınıf annesinin sorumlulukları arasında ayrıca sınıfın fiziki ihtiyaçlarının tedarik edilmesi, etkinliklerin planlaması ve ücretlerinin toplanması gibi çok yönlü konular bulunuyor.