https://sputniknews.com.tr/20231211/sinif-annesi-gitti-temsilci-geldi-veliler-yasagi-nasil-deliyor-1078304082.html

Sınıf annesi gitti 'temsilci' geldi: Veliler yasağı nasıl deliyor?

Sınıf annesi gitti 'temsilci' geldi: Veliler yasağı nasıl deliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 'sınıf annesi' uygulamasını kaldırmasına velilerden yeni 'çözümler' geldi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T09:56+0300

2023-12-11T09:56+0300

2023-12-11T09:56+0300

türkiye

sınıf annesi

temsilci

veli

yasak

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı.Valiliklere gönderilen yazıda, sınıf annesi veya benzer adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi. Bütün bunlara rağmen sınıf annelerinin isim değiştirerek kaldıkları yerden yollarına devam ettiği öğrenildi. Türkiye Gazetesi muhabirlerinden Mahmut Özay'ın haberine göre, WhatsApp gruplarında da isim değişikliğine gidildi. Birçok veli bu durumdan şikayetçi.'Sınırını aşan velinin görevi iki uyarı sonrası devredilmeli'Eğitim uzmanı Nur Erdem Özeren "Yararlı olabilecek sistem faydasız hale geldi" dedi. Özeren şunları söyledi: Tartışmalar nasıl gündeme geldi?Sınıf annelerinin ‘öğretmenin önüne geçtiği’ eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü’nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. “Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım” diyen veliye, öğrencinin “Sınıf annesi sanki dünyanın ağası” diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.Sınıf anneliği nedir? Sınıf annesi ne iş yapar?Sınıf anneliği kavramı özellikle büyük şehirlerde sıklıkla duyuluyor. Kalabalık mevcutlu sınıflarda öğretmene destek amaçlı görev yapan sınıf anneleri, birçok farklı konu ile ilgileniyor. Sınıf annesinin görevleri olarak tanımlanan bazı yükümlülükler bulunuyor. Öğretmen ile veli arasında bir nevi köprü olan sınıf anneleri, ılımlı ve yapıcı bir tavırla çözüm odaklı fikirler üretiyorlar.Sınıf annesi okulun açılmasının ardından yapılan ilk veli toplantısında, diğer verilerin oyları ile seçilir. Sınıf annelerinin, okul aile birlikleri ile bir bağlantıları yoktur. Okul yönetmeliklerinde de yer almayan sınıf anneleri, tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir. Sınıf anneleri; okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde hareket eder.Sınıf annelerinin yaptığı işler ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman çocukların sıkıntılarına kulak veren sınıf annesi kimi zaman da veli beklenti ve taleplerini öğretmene iletiyor. Sınıf annesinin sorumlulukları arasında ayrıca sınıfın fiziki ihtiyaçlarının tedarik edilmesi, etkinliklerin planlaması ve ücretlerinin toplanması gibi çok yönlü konular bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20231206/milli-egitim-bakanligindan-yasak-sinif-anneligi-kaldirildi-1078125452.html

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