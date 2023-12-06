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https://sputniknews.com.tr/20231206/milli-egitim-bakanligindan-yasak-sinif-anneligi-kaldirildi-1078125452.html
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yasak: Sınıf anneliği kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yasak: Sınıf anneliği kaldırıldı
Öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan ‘sınıf annesi’ uygulaması Milli... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T09:09+0300
2023-12-06T09:14+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
sınıf annesi
sınıf anneliği
ilkokul
ortaokul
öğrenci
öğretmen
tartışma
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İlkokul çocuklarına destek olmak amacıyla ortaya çıkan ‘sınıf anneliği’ tartışılmaya başlanmıştı. Özellikle devlet okullarının kalabalık sınıflarında görev yapan sınıf annelerinden bir kısmı, kendilerini rollerine iyice kaptırıp öğretmene parmak sallayacak konuma geldiği gündeme taşınmıştı. Tartışmalar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen ‘Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)’ konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda “Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.Kararın bildirilmesinin ardından bazı okulların sınıf annelerinin görevlerine son verilmesine dair duyurular paylaştığı görüldü.Tartışmalar nasıl gündeme geldi?Sınıf annelerinin ‘öğretmenin önüne geçtiği’ eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü’nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. “Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım” diyen veliye, öğrencinin “Sınıf annesi sanki dünyanın ağası” diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.Sınıf anneliği nedir? Sınıf annesi ne iş yapar?Sınıf anneliği kavramı özellikle büyük şehirlerde sıklıkla duyuluyor. Kalabalık mevcutlu sınıflarda öğretmene destek amaçlı görev yapan sınıf anneleri, birçok farklı konu ile ilgileniyor. Sınıf annesinin görevleri olarak tanımlanan bazı yükümlülükler bulunuyor. Öğretmen ile veli arasında bir nevi köprü olan sınıf anneleri, ılımlı ve yapıcı bir tavırla çözüm odaklı fikirler üretiyorlar.Sınıf annesi okulun açılmasının ardından yapılan ilk veli toplantısında, diğer verilerin oyları ile seçilir. Sınıf annelerinin, okul aile birlikleri ile bir bağlantıları yoktur. Okul yönetmeliklerinde de yer almayan sınıf anneleri, tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir. Sınıf anneleri; okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde hareket eder.Sınıf annelerinin yaptığı işler ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman çocukların sıkıntılarına kulak veren sınıf annesi kimi zaman da veli beklenti ve taleplerini öğretmene iletiyor. Sınıf annesinin sorumlulukları arasında ayrıca sınıfın fiziki ihtiyaçlarının tedarik edilmesi, etkinliklerin planlaması ve ücretlerinin toplanması gibi çok yönlü konular bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/narvas-1-ocakta-82-ilde-devreye-giriyor-sistem-nasil-uygulanacak-1078123487.html
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sınıf anneliği kaldırıldı mı, nasıl sınıf annesi olunur, sınıf annesi nasıl olunur, sınıf anneliği nedir, sınıf annesi ne iş yapar
sınıf anneliği kaldırıldı mı, nasıl sınıf annesi olunur, sınıf annesi nasıl olunur, sınıf anneliği nedir, sınıf annesi ne iş yapar

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yasak: Sınıf anneliği kaldırıldı

09:09 06.12.2023 (güncellendi: 09:14 06.12.2023)
© AAokul, eğitim öğretim
okul, eğitim öğretim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Öğretmen ile veliler arasındaki iletişimi kurmak için gönüllü olarak görev yapan ancak zaman zaman tartışmalara neden olan ‘sınıf annesi’ uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı.
İlkokul çocuklarına destek olmak amacıyla ortaya çıkan ‘sınıf anneliği’ tartışılmaya başlanmıştı. Özellikle devlet okullarının kalabalık sınıflarında görev yapan sınıf annelerinden bir kısmı, kendilerini rollerine iyice kaptırıp öğretmene parmak sallayacak konuma geldiği gündeme taşınmıştı. Tartışmalar sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.
Valiliklere, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından gönderilen ‘Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)’ konulu yazıda, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladıklarına, ders araç-gereci temini yönünde faaliyette bulunduklarına, zaman zaman derslere müdahil olduklarına ve öğrencilerin görüntülerini kaydettiklerine dikkat çekildi.
Öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu kaydedilen yazıda “Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.
Kararın bildirilmesinin ardından bazı okulların sınıf annelerinin görevlerine son verilmesine dair duyurular paylaştığı görüldü.

Tartışmalar nasıl gündeme geldi?

Sınıf annelerinin ‘öğretmenin önüne geçtiği’ eleştirilerine karşı bazı veliler ve öğretmenler okuldaki işleri kolaylaştırdığı için sınıf anneliği uygulamasını destekliyordu. Ayrıca bazı sınıf annelerinin, Öğretmenler Günü’nde pahalı hediyeler almak için yüksek miktarlarda para toplaması, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi beklemesi, veliler arasında gruplaşma yaratmaları da eleştiriler arasındaydı. Son olarak bir öğrencinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. “Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım” diyen veliye, öğrencinin “Sınıf annesi sanki dünyanın ağası” diye cevap verdiği videoya tepki yağmıştı.

Sınıf anneliği nedir? Sınıf annesi ne iş yapar?

Sınıf anneliği kavramı özellikle büyük şehirlerde sıklıkla duyuluyor. Kalabalık mevcutlu sınıflarda öğretmene destek amaçlı görev yapan sınıf anneleri, birçok farklı konu ile ilgileniyor. Sınıf annesinin görevleri olarak tanımlanan bazı yükümlülükler bulunuyor. Öğretmen ile veli arasında bir nevi köprü olan sınıf anneleri, ılımlı ve yapıcı bir tavırla çözüm odaklı fikirler üretiyorlar.
Sınıf annesi okulun açılmasının ardından yapılan ilk veli toplantısında, diğer verilerin oyları ile seçilir. Sınıf annelerinin, okul aile birlikleri ile bir bağlantıları yoktur. Okul yönetmeliklerinde de yer almayan sınıf anneleri, tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda seçilir. Sınıf anneleri; okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde hareket eder.
Sınıf annelerinin yaptığı işler ihtiyaçlara göre değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman çocukların sıkıntılarına kulak veren sınıf annesi kimi zaman da veli beklenti ve taleplerini öğretmene iletiyor. Sınıf annesinin sorumlulukları arasında ayrıca sınıfın fiziki ihtiyaçlarının tedarik edilmesi, etkinliklerin planlaması ve ücretlerinin toplanması gibi çok yönlü konular bulunuyor.
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