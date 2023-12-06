https://sputniknews.com.tr/20231206/narvas-1-ocakta-82-ilde-devreye-giriyor-sistem-nasil-uygulanacak-1078123487.html

NARVAS 1 Ocak'ta 81 ilde devreye giriyor: Sistem nasıl uygulanacak?

NARVAS 1 Ocak'ta 81 ilde devreye giriyor: Sistem nasıl uygulanacak?

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan NARVAS projesini tüm Türkiye kullanabilecek. Peki, NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T07:53+0300

2023-12-06T07:53+0300

2023-12-06T07:54+0300

türkiye

narvas

ali yerlikaya

uygulama

polis

kades

program

uygulama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073490407_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d608f0ad3e83c6ec90997c894a5d1634.jpg

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'dir. Uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan NARVAS ile ilgili Bakan Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.Yerlikaya açıklamasında "Yeni projemiz Narvas 30 ilde uygulanıyor. Narvas'la bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. 1 ay içinde 9 675 ihbar alındı. Bunun yarısı İstanbul'da. 1 Ocak 2024 tarihinde Narvas'ı 81 ilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.NARVAS nedir?NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.Bakan Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231206/en-uygun-sifir-otomobil-fiyatlari-belli-oldu-listede-son-durum-ne-1078123187.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

narvas nedir, narvas ne için kullanılır, narvas projesi ne zaman kullanılacak, narvas hangi suçlarla mücadelede kullanılacak, narvas nedir, narvas uygulaması