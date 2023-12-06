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NARVAS 1 Ocak'ta 81 ilde devreye giriyor: Sistem nasıl uygulanacak?
NARVAS 1 Ocak'ta 81 ilde devreye giriyor: Sistem nasıl uygulanacak?
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan NARVAS projesini tüm Türkiye kullanabilecek. Peki, NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'dir. Uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan NARVAS ile ilgili Bakan Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.Yerlikaya açıklamasında "Yeni projemiz Narvas 30 ilde uygulanıyor. Narvas'la bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. 1 ay içinde 9 675 ihbar alındı. Bunun yarısı İstanbul'da. 1 Ocak 2024 tarihinde Narvas'ı 81 ilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.NARVAS nedir?NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.Bakan Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.
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NARVAS 1 Ocak'ta 81 ilde devreye giriyor: Sistem nasıl uygulanacak?

07:53 06.12.2023 (güncellendi: 07:54 06.12.2023)
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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan NARVAS projesini tüm Türkiye kullanabilecek. Peki, NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman kullanılacak? Hangi suçlarla mücadelede kullanılacak?
NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'dir. Uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan NARVAS ile ilgili Bakan Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya açıklamasında "Yeni projemiz Narvas 30 ilde uygulanıyor. Narvas'la bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. 1 ay içinde 9 675 ihbar alındı. Bunun yarısı İstanbul'da. 1 Ocak 2024 tarihinde Narvas'ı 81 ilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.

NARVAS nedir?

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilmiştir. NARVAS, narkotik suçlarla mücadelede kullanılacak.
Bakan Yerlikaya NARVAS ile ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.

NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?

Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak.
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