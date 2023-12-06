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https://sputniknews.com.tr/20231206/en-uygun-sifir-otomobil-fiyatlari-belli-oldu-listede-son-durum-ne-1078123187.html
En uygun sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Listede son durum ne?
En uygun sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Listede son durum ne?
Birçok otomobil markası yeni kampanyalı fiyatlarını duyurarak, sıfır araba fiyatlarını daha erişilebilir seviyelere indiriyor. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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Aralık ayı otomobil fiyatları için fiyatları için araştırmalar hızlandı. 2023 Aralık itibariyle 800 bin TL altındaki otomobil fiyatlarını daha uygun seviyelere çekiyor. Bu gelişmelerle birlikte sıfır araç alımı daha erişilebilir hale geliyor.İşte Aralık ayı uygun fiyatlı otomobil fiyatları:
https://sputniknews.com.tr/20231205/otomovtiv-sektorunde-panik-29-araliktan-sonra-satis-yapamayacaklar--1078080122.html
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en ucuz otomobil, en ucuz araba, türkiyenin en ucuz arabası

En uygun sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Listede son durum ne?

07:39 06.12.2023
© AAOtomotiv, otomobil
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Birçok otomobil markası yeni kampanyalı fiyatlarını duyurarak, sıfır araba fiyatlarını daha erişilebilir seviyelere indiriyor.
Aralık ayı otomobil fiyatları için fiyatları için araştırmalar hızlandı. 2023 Aralık itibariyle 800 bin TL altındaki otomobil fiyatlarını daha uygun seviyelere çekiyor. Bu gelişmelerle birlikte sıfır araç alımı daha erişilebilir hale geliyor.
İşte Aralık ayı uygun fiyatlı otomobil fiyatları:
1.
HYUNDAI - i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel: 675 bin 000 TL
2.
CITROEN - C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli: 813 bin 000 TL
3.
DACIA - Yeni Sandero Stepway 90 Hp: 874 bin 000 TL
4.
FIAT - Egea 1.4 Manuel Benzinli: 777 bin 900 TL
5.
SEAT - Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket: 770 bin 000 TL
6.
FORD - Fiesta 1.1L 75 Hp Benzinli Manuel: 887 bin 900 TL
7.
RENAULT - Taliant Joy 1.0 65 Hp: 837 bin 000 TL
8.
OPEL - Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel: 880 bin 900 TL
9.
KIA - Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket: 780 bin 000 TL
10.
SEAT - Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket: 770 bin 000 TL
11.
SKODA - Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel: 914 bin 900 TL
12.
MG - ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp: 929 bin 000 TL
13.
HONDA - City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket: 976 bin 000 TL
14.
NISSAN - Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel: 1 milyon 17 bin 700 TL
15.
TOYOTA - Corolla 1.5 Vision Otomatik: 1 milyon 2 bin 800 TL
16.
PEUGEOT - 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp: 1 milyon 43 bin 500 TL
17.
AUDI - A3 Sportback Benzinli 150 Hp: 1 milyon 511 bin 911 TL
18.
CUPRA - Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik: 1 milyon 534 bin 000 TL
19.
BMW - 118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 882 bin 800 TL
20.
DS - DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik: 1 milyon 876 bin 600 TL
21.
MERCEDES - A200 AMG 1.4 163 Hp Otomatik: 1 milyon 990 bin 500 TL
22.
ALFA ROMEO - Tonale 1.6 dizel 130 Hp: 2 milyon 205 bin 000 TL
23.
SUBARU - Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive: 2 milyon 199 bin 000 TL
24.
VOLVO - S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp: 2 milyon 833 bin 760 TL
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