https://sputniknews.com.tr/20231206/en-uygun-sifir-otomobil-fiyatlari-belli-oldu-listede-son-durum-ne-1078123187.html

En uygun sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Listede son durum ne?

En uygun sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Listede son durum ne?

Birçok otomobil markası yeni kampanyalı fiyatlarını duyurarak, sıfır araba fiyatlarını daha erişilebilir seviyelere indiriyor. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T07:39+0300

2023-12-06T07:39+0300

2023-12-06T07:39+0300

ekonomi

otomobil

yerli otomobil

elektrikli otomobil

ikinci el otomobil

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Aralık ayı otomobil fiyatları için fiyatları için araştırmalar hızlandı. 2023 Aralık itibariyle 800 bin TL altındaki otomobil fiyatlarını daha uygun seviyelere çekiyor. Bu gelişmelerle birlikte sıfır araç alımı daha erişilebilir hale geliyor.İşte Aralık ayı uygun fiyatlı otomobil fiyatları:

https://sputniknews.com.tr/20231205/otomovtiv-sektorunde-panik-29-araliktan-sonra-satis-yapamayacaklar--1078080122.html

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