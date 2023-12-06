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https://sputniknews.com.tr/20231206/hangi-lastik-secilmeli-kis-ve-kar-mi-yoksa-4-mevsim-lastigi-mi-daha-iyi-hangisi-daha-az-yakar-1078123688.html
Lastik seçimine dikkat: Kış ve kar mı yoksa 4 mevsim lastiği mi daha iyi, hangisi daha az yakar?
Lastik seçimine dikkat: Kış ve kar mı yoksa 4 mevsim lastiği mi daha iyi, hangisi daha az yakar?
Lastik hakkında ses ve yakıt tüketim oranı, AB etiketi üzerine bakılarak anlaşılabilir. Buna göre daha sessiz ve az yakan bir lastik te satın alabilirsiniz... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T08:23+0300
2023-12-06T08:24+0300
ekonomi
lastik
araba
otomotiv
otomobil
kar lastiği
kış lastiği
4 mevsim lastik
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2012 yılının Kasım ayından itibaren Avrupa Birliği arabaların lastiklerinde etiket sistemine geçti. Bu zorunluluk ile lastiklerin bilgileri artık etiket olarak üzerinde yer alıyor. Lastik karşılaştırması yaptığımızda 1 numaralı lastik 2 numaralı lastiğe göre etiket üzerinde daha az yakıt tükettiği gösterilmekte. Yağışlı havalarda ise yine 1 numaralı lastiğin daha iyi olduğu açık bir şekilde görülüyor. Yine 1 numaralı lastik lastik ses seviyesinde de iyi durumda olduğunu gösteriyor.Lastik SeçimiLastik almaya karar vermeden önce bir lastikten ne beklediğinize karar vermelisiniz. Aynı ebatta hem yakıt ekonomisi ve uzun süreli kullanım sunan, hem sportif kullanımı destekleyen, hem de tüm mevsim koşullarında kullanabileceğiniz farklı lastik modelleri bulunuyor olabilir. Eğer yakıt tüketimi sizin için çok önemliyse, sportif kullanıma uygun lastikler sizin için doğru bir seçenek olmayabilir. Bu durumda düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklere yönelmeniz daha doğru olacaktır.Benzer şekilde lastikten beklentiniz üstün viraj kabiliyeti, yüksek hızlarda yol tutuşu veya direksiyon tepkilerinin yola anında iletilmesiyse, düşük yuvarlanma dirençli lastikler bu beklentilerinizi karşılamayabilir.Hangi Lastik Daha İyi?En iyi lastiği bulmak için kış koşulları ile ne sıklıkta karşılaştığınızı sorgulamak da işinizi kolaylaştıracaktır. 7°C'nin altındaki düşük sıcaklıklar, yoğun yağan yağmur veya kar yağışı gibi kış koşullarıyla hiç karşılaşmıyorsanız tüm yılı yaz lastikleriniz ile geçirebilirsiniz.Fakat nadiren de olsa kış koşullarıyla karşılaşıyorsanız ve mevsim geçişlerinde lastiklerinizi değiştirmek istemiyorsanız, her mevsim kullanılabilen dört mevsim lastikler sizin için daha uygun olacaktır. Bu tür lastikleri seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli konu lastiğin kış sertifikasının olup olmamasıdır. 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake - Üç Zirveli Kar Tanesi) isimli kış lastiği sertifikası, bağımsız kuruluşlar tarafından gerçek kış koşullarında test edildikten sonra verilen bir sertifikadır ve lastiğin yanak bölgesinde yer alır.Dört mevsim lastiklerin sırt deseni kış lastiklerini anımsatır, bu sayede kış koşullarındaki performansları, yaz koşullarındakinden daha iyi olur.Tüm bunların yanında 7°C'nin altındaki düşük sıcaklıklar, yoğun yağan yağmur veya kar yağışı gibi kış koşullarıyla daha sık karşılaştığınız durumlarda ise, sürüş güvenliğini riske atmamak için mutlaka kış lastiklerini kullanmanızı öneririz.Kış Lastiği Nasıl Seçilir?Kış lastikleri, kauçuk yapısı gereği soğuk havalarda tam performans vererek çalışırlar. Özel kauçuk yapısına ve sırt desenine sahip kış lastikleri ıslak zeminde suyu en iyi tahliye edecek ve lastiğin yol ile temasının su nedeniyle tamamen kesilmesi anlamına gelen suda kızaklama (aquaplaning) riskini en aza indirecek şekilde tasarlanır. Bununla birlikte karlı zemin performansı için kış lastiklerinin üzerinde lamel dediğimiz kılcal kanallar bulunmaktadır. Bu kanallar yol ile temas ettiği sırada aracın ağırlığıyla birlikte açılarak, karın bu kanallara girmesini ve lastiğin üzerinde ince bir kar katmanı oluşmasını sağlar. Bunu kar topu gibi düşünebiliriz; karlı zeminde üzeri karla kaplı bir lastik yola daha iyi tutunur. Aynı zamanda kış lastiğinin sırt deseni sayesinde de daha büyük pençe etkileriyle karlı zeminde aracın çekiş gücü de desteklenir.Kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu lamellerin derinliğidir. Eğer bu derinlik karkasa kadar iniyorsa lastiğinizi uzun yıllar kullanabilirsiniz. Fakat sadece 1-2 mm derinlikteki lamele sahip bir lastiğin sırt deseni, ikinci kış mevsiminden itibaren yaz lastiğini andırmaya ve etkisini yitirmeye başlar. Hiçbirimiz lastiklerimizi sadece bir mevsim kullanmak için almıyoruz ve seçeceğimiz kış lastiğinin doğal olarak en az üç veya dört mevsim boyunca ilk günkü performansını korumasını bekliyoruz.Yaz Lastiği Nasıl Seçilir?Yaz lastikleri, genellikle sıcak hava koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hem kuru hem de ıslak zeminlerde yüksek performans sunarlar. Hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgede kullanılacaksa ya da sıcaklığın arttığı mevsimler için kullanılması önerilir. Kuru ve ıslak zeminde kullanımı sağlamak için kalın ve sert sırt kauçuğu ve daha az derin olan sırt deseni ile 7 derecenin üstündeki sıcaklıklarda optimum performans sağlarlar. Aracın yol tutuş seviyesini artırarak dönüşlerde ve frenlemede sürüş güvenliğini artırırlar.Yaz lastiği seçerken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler aşağıda sıralanmıştır:Bu faktörlerin her birini değerlendirerek, aracınızın ve sürüş tarzınızın gereksinimlerine en uygun lastiği seçebilirsiniz.4 Mevsim Lastik Nasıl Seçilir?4 mevsim lastikler, her türlü hava koşulunda performans göstermek üzere tasarlanmıştır ve hem kuru hem de ıslak zeminlerde yüksek performans sağlamaktadır.4 mevsim lastikler, sıcak yaz günlerinden soğuk kış aylarına kadar geniş bir sıcaklık aralığında etkilidir. Bunlar, lastiğin kauçuk yapısının, -10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklara hızlı bir şekilde adapte olabilme özelliği nedeniyle mümkündür. Ayrıca, sıcaklık dalgalanmalarına ve yol koşullarına hızlı tepki verir, böylece güvenli bir sürüş deneyimi sağlarlar.4 mevsim lastiklerinin tasarımı da önemlidir ve yaz lastiklerine kıyasla farklı bir sırt yapısına sahiptir. Lastiğin sırt yapısı, ıslak yüzeylerde yüksek yol tutuşu sağlar ve suyu etkili bir şekilde tahliye eder, böylece sürüş güvenliğini artırır. Özellikle sıcaklık farklılıklarının çok fazla olmadığı ılıman iklimlerde tercih edilir. Ancak, kışın sıcaklıkların sıklıkla 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde, kış lastikleri kullanımı daha uygundur.4 mevsim lastik seçerken dikkate alınması gereken başlıca faktörler şunlardır: lastiklerin boyutu, yük endeksi, hız performansı ve lastik markası. Bu faktörler, lastiğin performansını, güvenilirliğini ve dayanıklılığını büyük ölçüde etkiler. Buna ek olarak, yaşadığınız yerin iklim koşulları, sürüş alışkanlıklarınız ve aracınızın özellikleri gibi birçok etkene bağlıdır. Doğru lastikleri seçmek, sürüş konforunuzu büyük ölçüde artırabilir.Hangi Lastiği Almalıyım?Alacağınız lastiğe karar verirken fiyat-kalite dengesini de göz önünde bulundurun. Satın alacağınız lastiğin ilk kilometreden son kilometreye kadar size sunacağı faydayı bütünüyle değerlendirin. Daha uygun fiyatlı bir lastiğin performansından daha kısa süre yararlanmak yerine, tercihinizi uzun ömürlü performans ve sürüş güvenliği sunan lastiklerden yana yapabilirsiniz.
https://sputniknews.com.tr/20231206/en-uygun-sifir-otomobil-fiyatlari-belli-oldu-listede-son-durum-ne-1078123187.html
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karlı yollarda hangi lastik kullanılır, 4 mevsim lastik karda kayar mı, hangi lastik daha az yakar, hangi lastik daha iyi, hangi lastik daha yumuşak, hangi lastik daha iyi yol tutar
karlı yollarda hangi lastik kullanılır, 4 mevsim lastik karda kayar mı, hangi lastik daha az yakar, hangi lastik daha iyi, hangi lastik daha yumuşak, hangi lastik daha iyi yol tutar

Lastik seçimine dikkat: Kış ve kar mı yoksa 4 mevsim lastiği mi daha iyi, hangisi daha az yakar?

08:23 06.12.2023 (güncellendi: 08:24 06.12.2023)
© AALastik
Lastik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AA
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Lastik hakkında ses ve yakıt tüketim oranı, AB etiketi üzerine bakılarak anlaşılabilir. Buna göre daha sessiz ve az yakan bir lastik te satın alabilirsiniz, daha yumuşak ve iyi yol tutan bir lastikte alabilirsiniz. Peki, doğru lastik seçimi nasıl yapılır? En iyi lastik hangisi? Sputnik'in derlemesinde.
2012 yılının Kasım ayından itibaren Avrupa Birliği arabaların lastiklerinde etiket sistemine geçti. Bu zorunluluk ile lastiklerin bilgileri artık etiket olarak üzerinde yer alıyor.
Lastik karşılaştırması yaptığımızda 1 numaralı lastik 2 numaralı lastiğe göre etiket üzerinde daha az yakıt tükettiği gösterilmekte. Yağışlı havalarda ise yine 1 numaralı lastiğin daha iyi olduğu açık bir şekilde görülüyor. Yine 1 numaralı lastik lastik ses seviyesinde de iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Lastik Seçimi

Lastik almaya karar vermeden önce bir lastikten ne beklediğinize karar vermelisiniz. Aynı ebatta hem yakıt ekonomisi ve uzun süreli kullanım sunan, hem sportif kullanımı destekleyen, hem de tüm mevsim koşullarında kullanabileceğiniz farklı lastik modelleri bulunuyor olabilir. Eğer yakıt tüketimi sizin için çok önemliyse, sportif kullanıma uygun lastikler sizin için doğru bir seçenek olmayabilir. Bu durumda düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklere yönelmeniz daha doğru olacaktır.
Benzer şekilde lastikten beklentiniz üstün viraj kabiliyeti, yüksek hızlarda yol tutuşu veya direksiyon tepkilerinin yola anında iletilmesiyse, düşük yuvarlanma dirençli lastikler bu beklentilerinizi karşılamayabilir.

Hangi Lastik Daha İyi?

En iyi lastiği bulmak için kış koşulları ile ne sıklıkta karşılaştığınızı sorgulamak da işinizi kolaylaştıracaktır. 7°C'nin altındaki düşük sıcaklıklar, yoğun yağan yağmur veya kar yağışı gibi kış koşullarıyla hiç karşılaşmıyorsanız tüm yılı yaz lastikleriniz ile geçirebilirsiniz.

Fakat nadiren de olsa kış koşullarıyla karşılaşıyorsanız ve mevsim geçişlerinde lastiklerinizi değiştirmek istemiyorsanız, her mevsim kullanılabilen dört mevsim lastikler sizin için daha uygun olacaktır. Bu tür lastikleri seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli konu lastiğin kış sertifikasının olup olmamasıdır. 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake - Üç Zirveli Kar Tanesi) isimli kış lastiği sertifikası, bağımsız kuruluşlar tarafından gerçek kış koşullarında test edildikten sonra verilen bir sertifikadır ve lastiğin yanak bölgesinde yer alır.

Dört mevsim lastiklerin sırt deseni kış lastiklerini anımsatır, bu sayede kış koşullarındaki performansları, yaz koşullarındakinden daha iyi olur.
Tüm bunların yanında 7°C'nin altındaki düşük sıcaklıklar, yoğun yağan yağmur veya kar yağışı gibi kış koşullarıyla daha sık karşılaştığınız durumlarda ise, sürüş güvenliğini riske atmamak için mutlaka kış lastiklerini kullanmanızı öneririz.

Kış Lastiği Nasıl Seçilir?

Kış lastikleri, kauçuk yapısı gereği soğuk havalarda tam performans vererek çalışırlar. Özel kauçuk yapısına ve sırt desenine sahip kış lastikleri ıslak zeminde suyu en iyi tahliye edecek ve lastiğin yol ile temasının su nedeniyle tamamen kesilmesi anlamına gelen suda kızaklama (aquaplaning) riskini en aza indirecek şekilde tasarlanır.

Bununla birlikte karlı zemin performansı için kış lastiklerinin üzerinde lamel dediğimiz kılcal kanallar bulunmaktadır. Bu kanallar yol ile temas ettiği sırada aracın ağırlığıyla birlikte açılarak, karın bu kanallara girmesini ve lastiğin üzerinde ince bir kar katmanı oluşmasını sağlar. Bunu kar topu gibi düşünebiliriz; karlı zeminde üzeri karla kaplı bir lastik yola daha iyi tutunur. Aynı zamanda kış lastiğinin sırt deseni sayesinde de daha büyük pençe etkileriyle karlı zeminde aracın çekiş gücü de desteklenir.

Kış lastiği seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu lamellerin derinliğidir. Eğer bu derinlik karkasa kadar iniyorsa lastiğinizi uzun yıllar kullanabilirsiniz. Fakat sadece 1-2 mm derinlikteki lamele sahip bir lastiğin sırt deseni, ikinci kış mevsiminden itibaren yaz lastiğini andırmaya ve etkisini yitirmeye başlar. Hiçbirimiz lastiklerimizi sadece bir mevsim kullanmak için almıyoruz ve seçeceğimiz kış lastiğinin doğal olarak en az üç veya dört mevsim boyunca ilk günkü performansını korumasını bekliyoruz.

Yaz Lastiği Nasıl Seçilir?

Yaz lastikleri, genellikle sıcak hava koşullarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve hem kuru hem de ıslak zeminlerde yüksek performans sunarlar. Hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgede kullanılacaksa ya da sıcaklığın arttığı mevsimler için kullanılması önerilir. Kuru ve ıslak zeminde kullanımı sağlamak için kalın ve sert sırt kauçuğu ve daha az derin olan sırt deseni ile 7 derecenin üstündeki sıcaklıklarda optimum performans sağlarlar. Aracın yol tutuş seviyesini artırarak dönüşlerde ve frenlemede sürüş güvenliğini artırırlar.
Yaz lastiği seçerken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler aşağıda sıralanmıştır:
Lastik Boyutları: Araç kullanma kılavuzunuza veya mevcut lastiklerin yan tarafına bakarak uygun lastik boyutlarını belirleyin. Bu, genellikle bir dizi sayı ve harf kombinasyonudur (örneğin, 205/55 R16). Bu bilgi, lastiğin genişliği, profil oranı, yapı tipi ve çapı hakkında bilgi verir.
Hız ve Yük Endeksi: Her lastiğin bir hız endeksi ve yük endeksi vardır. Hız endeksi, lastiğin maksimum hızını belirtir, yük endeksi ise lastiğin taşıyabileceği maksimum yükü belirtir. Araç kullanma kılavuzunuzda veya lastiklerinizin yanında bu bilgileri bulabilirsiniz.
Yol Şartları: Yaz lastiklerinizi seçerken dikkate almanız gereken diğer bir faktör, genellikle hangi tür yol koşullarında araç kullanacağınızdır. Çok çeşitli yol koşullarında mükemmel performans gösteren premium lastikler vardır ancak daha spesifik gereksinimleriniz varsa, bu konuda özellikle tasarlanmış lastikler bulunabilir.
Marka ve Model: Farklı lastik üreticileri, belirli bir araç tipi veya sürüş stili için özel olarak tasarlanmış çeşitli yaz lastiği modelleri sunmaktadır. Araştırma yapmak ve önceki müşteri yorumlarını okumak, hangi marka ve modelin size en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.
Fiyat ve Kalite: Araç imalatçısının yasal olarak önerdiği orijinal ekipman lastik çeşitlerine bakılmalı.Buna ek olarak bütçenizi dikkate almanız ve ihtiyaçlarınıza en uygun lastiği bulmanız önemlidir.
Enerji Verimliliği ve Gürültü Seviyesi: Bir lastiğin enerji verimliliği, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını nasıl etkilediğini gösterir. Daha düşük enerji verimliliğine sahip lastikler, daha fazla yakıt tüketir ve daha fazla CO2 emisyonu üretir. Gürültü seviyesi de önemli bir faktördür; daha sessiz lastikler genellikle daha konforlu bir sürüş deneyimi sunar.
Bu faktörlerin her birini değerlendirerek, aracınızın ve sürüş tarzınızın gereksinimlerine en uygun lastiği seçebilirsiniz.

4 Mevsim Lastik Nasıl Seçilir?

4 mevsim lastikler, her türlü hava koşulunda performans göstermek üzere tasarlanmıştır ve hem kuru hem de ıslak zeminlerde yüksek performans sağlamaktadır.
4 mevsim lastikler, sıcak yaz günlerinden soğuk kış aylarına kadar geniş bir sıcaklık aralığında etkilidir. Bunlar, lastiğin kauçuk yapısının, -10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklara hızlı bir şekilde adapte olabilme özelliği nedeniyle mümkündür. Ayrıca, sıcaklık dalgalanmalarına ve yol koşullarına hızlı tepki verir, böylece güvenli bir sürüş deneyimi sağlarlar.
4 mevsim lastiklerinin tasarımı da önemlidir ve yaz lastiklerine kıyasla farklı bir sırt yapısına sahiptir. Lastiğin sırt yapısı, ıslak yüzeylerde yüksek yol tutuşu sağlar ve suyu etkili bir şekilde tahliye eder, böylece sürüş güvenliğini artırır. Özellikle sıcaklık farklılıklarının çok fazla olmadığı ılıman iklimlerde tercih edilir. Ancak, kışın sıcaklıkların sıklıkla 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde, kış lastikleri kullanımı daha uygundur.
4 mevsim lastik seçerken dikkate alınması gereken başlıca faktörler şunlardır: lastiklerin boyutu, yük endeksi, hız performansı ve lastik markası. Bu faktörler, lastiğin performansını, güvenilirliğini ve dayanıklılığını büyük ölçüde etkiler. Buna ek olarak, yaşadığınız yerin iklim koşulları, sürüş alışkanlıklarınız ve aracınızın özellikleri gibi birçok etkene bağlıdır. Doğru lastikleri seçmek, sürüş konforunuzu büyük ölçüde artırabilir.

Hangi Lastiği Almalıyım?

Alacağınız lastiğe karar verirken fiyat-kalite dengesini de göz önünde bulundurun. Satın alacağınız lastiğin ilk kilometreden son kilometreye kadar size sunacağı faydayı bütünüyle değerlendirin. Daha uygun fiyatlı bir lastiğin performansından daha kısa süre yararlanmak yerine, tercihinizi uzun ömürlü performans ve sürüş güvenliği sunan lastiklerden yana yapabilirsiniz.
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