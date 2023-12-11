https://sputniknews.com.tr/20231211/modern-kalasnikov-ak-12ler-rus-ordusuna-teslim-edilmeye-devam-ediyor-1078329589.html
Modern Kalaşnikov AK-12'ler Rus ordusuna teslim edilmeye devam ediyor
Modern Kalaşnikov AK-12'ler Rus ordusuna teslim edilmeye devam ediyor
Rus ordusuna teslim edilen AK-12 saldırı tüfeklerinin sayısı geçen seneye oranla neredeyse iki katına çıktı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T17:31+0300
2023-12-11T17:31+0300
2023-12-11T17:35+0300
ukrayna krizi
ak-12
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Rus ordusu için oluşturulan yeni nesil ekipman sistemi ‘Ratnik’ programı kapsamında geliştirilen 5.45 mm kalibreli AK-12, hem askeri hem sivil (AK TR3 sivil versiyonu) olmak üzere üretilmesi planlanan çeşitli kalibrelerdeki farklı silahlara temel teşkil edecek yeni bir platform olarak konumlandırılıyor.Özel operasyonda sık kullanılan silahlardan olan AK-12 saldırı tüfeğinin üretimi geçen seneye oranla iki kat arttığı bildiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231211/onceden-ukraynada-savasan-abdli-parali-asker-grubu-simdi-de-gazzede-goruldu--1078325449.html
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ak-12
Modern Kalaşnikov AK-12'ler Rus ordusuna teslim edilmeye devam ediyor
17:31 11.12.2023 (güncellendi: 17:35 11.12.2023)
Rus ordusuna teslim edilen AK-12 saldırı tüfeklerinin sayısı geçen seneye oranla neredeyse iki katına çıktı.
Rus ordusu için oluşturulan yeni nesil ekipman sistemi ‘Ratnik’ programı kapsamında geliştirilen 5.45 mm kalibreli AK-12, hem askeri hem sivil (AK TR3 sivil versiyonu) olmak üzere üretilmesi planlanan çeşitli kalibrelerdeki farklı silahlara temel teşkil edecek yeni bir platform olarak konumlandırılıyor.
Özel operasyonda sık kullanılan silahlardan olan AK-12 saldırı tüfeğinin üretimi geçen seneye oranla iki kat arttığı bildiriliyor.