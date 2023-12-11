https://sputniknews.com.tr/20231211/modern-kalasnikov-ak-12ler-rus-ordusuna-teslim-edilmeye-devam-ediyor-1078329589.html

Modern Kalaşnikov AK-12'ler Rus ordusuna teslim edilmeye devam ediyor

Modern Kalaşnikov AK-12'ler Rus ordusuna teslim edilmeye devam ediyor

Rus ordusuna teslim edilen AK-12 saldırı tüfeklerinin sayısı geçen seneye oranla neredeyse iki katına çıktı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ak-12

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Rus ordusu için oluşturulan yeni nesil ekipman sistemi ‘Ratnik’ programı kapsamında geliştirilen 5.45 mm kalibreli AK-12, hem askeri hem sivil (AK TR3 sivil versiyonu) olmak üzere üretilmesi planlanan çeşitli kalibrelerdeki farklı silahlara temel teşkil edecek yeni bir platform olarak konumlandırılıyor.Özel operasyonda sık kullanılan silahlardan olan AK-12 saldırı tüfeğinin üretimi geçen seneye oranla iki kat arttığı bildiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231211/onceden-ukraynada-savasan-abdli-parali-asker-grubu-simdi-de-gazzede-goruldu--1078325449.html

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ak-12