https://sputniknews.com.tr/20231211/onceden-ukraynada-savasan-abdli-parali-asker-grubu-simdi-de-gazzede-goruldu--1078325449.html

Önceden Ukrayna’da savaşan ABDli paralı asker grubu, şimdi de Gazze’de görüldü

Önceden Ukrayna’da savaşan ABDli paralı asker grubu, şimdi de Gazze’de görüldü

Amerikan paralı asker grubu olarak bilinen Forward Observations Group (FOG), Ukrayna sonrasında şimdi de İsrail adına Gazze’de görüldü. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T16:17+0300

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israil- filistin çatışması

gazze

abd

paralı asker

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

gazze şeridi

soykırım

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Grubun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflar ve bilgilere göre örgüt, İsrail ve Gazze çevresinden birçok fotoğraf ve video paylaştı. Gazze’nin güneyinde bulundukları görünen grubun eşyaları arasında ABD, İsrail ve Ukrayna bayrağı da görüldü.2022’den beri FOG üyeleri Ukrayna’ya birden fazla kez ziyaret ettiği biliniyor. Örgüt ayrıca açık bir şekilde Kiev rejimine çalışan paralı askerler olduklarını ve Rusya’ya karşı Severodonetsk bölgelerinde çatışmalara katıldığı belirtiliyor.Örgüt, 2020 yılında resmi olarak 15 Ekim 2020 yılında resmi olarak Nevada Eyaleti’nde kurulmuştu. Örgütün kurucusunun, Derrick Bales adında Afganistan’da görev alan bir eski ABD askeri olduğu belirtiliyor.

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gazze

israil

gazze şeridi

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gazze, abd, paralı asker, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, gazze şeridi, soykırım, hamas