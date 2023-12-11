https://sputniknews.com.tr/20231211/onceden-ukraynada-savasan-abdli-parali-asker-grubu-simdi-de-gazzede-goruldu--1078325449.html
Önceden Ukrayna’da savaşan ABDli paralı asker grubu, şimdi de Gazze’de görüldü
Önceden Ukrayna’da savaşan ABDli paralı asker grubu, şimdi de Gazze’de görüldü
Amerikan paralı asker grubu olarak bilinen Forward Observations Group (FOG), Ukrayna sonrasında şimdi de İsrail adına Gazze’de görüldü. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:17+0300
2023-12-11T16:17+0300
2023-12-11T16:48+0300
israil- filistin çatışması
gazze
abd
paralı asker
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
gazze şeridi
soykırım
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Grubun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflar ve bilgilere göre örgüt, İsrail ve Gazze çevresinden birçok fotoğraf ve video paylaştı. Gazze’nin güneyinde bulundukları görünen grubun eşyaları arasında ABD, İsrail ve Ukrayna bayrağı da görüldü.2022’den beri FOG üyeleri Ukrayna’ya birden fazla kez ziyaret ettiği biliniyor. Örgüt ayrıca açık bir şekilde Kiev rejimine çalışan paralı askerler olduklarını ve Rusya’ya karşı Severodonetsk bölgelerinde çatışmalara katıldığı belirtiliyor.Örgüt, 2020 yılında resmi olarak 15 Ekim 2020 yılında resmi olarak Nevada Eyaleti’nde kurulmuştu. Örgütün kurucusunun, Derrick Bales adında Afganistan’da görev alan bir eski ABD askeri olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rusya-abdnin-vetosu-gazzede-yanlislikla-degil-bilincli-kan-dokulmesi-anlamina-geliyor-1078323953.html
gazze
israil
gazze şeridi
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gazze, abd, paralı asker, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, gazze şeridi, soykırım, hamas
gazze, abd, paralı asker, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, gazze şeridi, soykırım, hamas
Önceden Ukrayna’da savaşan ABDli paralı asker grubu, şimdi de Gazze’de görüldü
16:17 11.12.2023 (güncellendi: 16:48 11.12.2023)
Amerikan paralı asker grubu olarak bilinen Forward Observations Group (FOG), Ukrayna sonrasında şimdi de İsrail adına Gazze’de görüldü.
Grubun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflar ve bilgilere göre örgüt, İsrail ve Gazze çevresinden birçok fotoğraf ve video paylaştı. Gazze’nin güneyinde bulundukları görünen grubun eşyaları arasında ABD, İsrail ve Ukrayna bayrağı da görüldü.
2022’den beri FOG üyeleri Ukrayna’ya birden fazla kez ziyaret ettiği biliniyor. Örgüt ayrıca açık bir şekilde Kiev rejimine çalışan paralı askerler olduklarını ve Rusya’ya karşı Severodonetsk bölgelerinde çatışmalara katıldığı belirtiliyor.
Örgüt, 2020 yılında resmi olarak 15 Ekim 2020 yılında resmi olarak Nevada Eyaleti’nde kurulmuştu. Örgütün kurucusunun, Derrick Bales adında Afganistan’da görev alan bir eski ABD askeri olduğu belirtiliyor.