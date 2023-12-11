https://sputniknews.com.tr/20231211/jandarma-genel-komutanligi-paylasti-siz-de-goruyor-musunuz--1078305637.html
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: 'Siz de görüyor musunuz?'
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: 'Siz de görüyor musunuz?'
Jandarma Genel Komutanlığı tedavisini yaparak doğaya saldığı vaşağı görüntüledi ve 'Siz de görüyor musunuz?' diyerek paylaştı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T10:33+0300
2023-12-11T10:33+0300
2023-12-11T10:34+0300
yaşam
vaşak
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jandarma
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Jandarma Genel Komutanlığı, 7 ay önce bir vaşak tedavi ettirdi.Aylar sonra arazide vaşak ile karşılaşılınca, sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıldı.Jandarma, görüntüde fark etmekte zorlanılan vaşak için 'Siz de görüyor musunuz?' yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231005/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-goruntulendi-1076036059.html
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vaşak, türkiye, jandarma
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: 'Siz de görüyor musunuz?'
10:33 11.12.2023 (güncellendi: 10:34 11.12.2023)
Jandarma Genel Komutanlığı tedavisini yaparak doğaya saldığı vaşağı görüntüledi ve 'Siz de görüyor musunuz?' diyerek paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, 7 ay önce bir vaşak tedavi ettirdi.
Aylar sonra arazide vaşak ile karşılaşılınca, sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıldı.
Jandarma, görüntüde fark etmekte zorlanılan vaşak için 'Siz de görüyor musunuz?' yorumunda bulundu.
"Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizin 7 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya saldığı Vaşak ile karşılaşması."