https://sputniknews.com.tr/20231211/jandarma-genel-komutanligi-paylasti-siz-de-goruyor-musunuz--1078305637.html

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: 'Siz de görüyor musunuz?'

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: 'Siz de görüyor musunuz?'

Jandarma Genel Komutanlığı tedavisini yaparak doğaya saldığı vaşağı görüntüledi ve 'Siz de görüyor musunuz?' diyerek paylaştı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

vaşak

türkiye

jandarma

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Jandarma Genel Komutanlığı, 7 ay önce bir vaşak tedavi ettirdi.Aylar sonra arazide vaşak ile karşılaşılınca, sosyal medyadan fotoğrafı paylaşıldı.Jandarma, görüntüde fark etmekte zorlanılan vaşak için 'Siz de görüyor musunuz?' yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231005/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-goruntulendi-1076036059.html

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vaşak, türkiye, jandarma