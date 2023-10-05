https://sputniknews.com.tr/20231005/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-goruntulendi-1076036059.html

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntüledi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

nesli tükenmekte olan hayvanlar

vaşak

tokat

almus

orman

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Tokat'ın Almus ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşak ormanlık alanda görüldü.Vaşağı fark eden bir kişi, aracının içerisinden o anları cep telefonuyla kaydetti. Kısa süreli gözüken vaşak saniyeler içinde kayboldu.

https://sputniknews.com.tr/20230818/vasagin-dogal-yasami-fotokapana-yansidi-1074740844.html

tokat

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nesli tükenmekte olan hayvanlar, vaşak, tokat, almus, orman