https://sputniknews.com.tr/20231005/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-goruntulendi-1076036059.html
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi
Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntüledi. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T00:15+0300
2023-10-05T00:15+0300
2023-10-05T00:15+0300
yaşam
nesli tükenmekte olan hayvanlar
vaşak
tokat
almus
orman
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Tokat'ın Almus ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşak ormanlık alanda görüldü.Vaşağı fark eden bir kişi, aracının içerisinden o anları cep telefonuyla kaydetti. Kısa süreli gözüken vaşak saniyeler içinde kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/vasagin-dogal-yasami-fotokapana-yansidi-1074740844.html
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nesli tükenmekte olan hayvanlar, vaşak, tokat, almus, orman
nesli tükenmekte olan hayvanlar, vaşak, tokat, almus, orman
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi
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Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntüledi.
Tokat'ın Almus ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşak ormanlık alanda görüldü.
Vaşağı fark eden bir kişi, aracının içerisinden o anları cep telefonuyla kaydetti. Kısa süreli gözüken vaşak saniyeler içinde kayboldu.