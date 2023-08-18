https://sputniknews.com.tr/20230818/vasagin-dogal-yasami-fotokapana-yansidi-1074740844.html
Vaşağın doğal yaşamı fotokapana yansıdı
Vaşağın doğal yaşamı fotokapana yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan bir vaşağın görüntüsünü paylaştı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T12:24+0300
2023-08-18T12:24+0300
2023-08-18T12:24+0300
yaşam
fotokapan
vaşak
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP sosyal medya hesabından bir fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. DKMP, paylaşımına, "Ormanların hayaleti vaşağın, renk cümbüşü içerisinde, doğanın seyrine daldığı, eşsiz güzellikteki o anlar" notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230603/anadolu-leopari-yeniden-goruntulendi-1071975154.html
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fotokapan, vaşak, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
fotokapan, vaşak, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
Vaşağın doğal yaşamı fotokapana yansıdı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan bir vaşağın görüntüsünü paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.
DKMP sosyal medya hesabından bir fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. DKMP, paylaşımına, "Ormanların hayaleti vaşağın, renk cümbüşü içerisinde, doğanın seyrine daldığı, eşsiz güzellikteki o anlar" notunu düştü.