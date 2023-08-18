https://sputniknews.com.tr/20230818/vasagin-dogal-yasami-fotokapana-yansidi-1074740844.html

Vaşağın doğal yaşamı fotokapana yansıdı

Vaşağın doğal yaşamı fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan bir vaşağın görüntüsünü paylaştı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T12:24+0300

2023-08-18T12:24+0300

2023-08-18T12:24+0300

yaşam

fotokapan

vaşak

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP sosyal medya hesabından bir fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. DKMP, paylaşımına, "Ormanların hayaleti vaşağın, renk cümbüşü içerisinde, doğanın seyrine daldığı, eşsiz güzellikteki o anlar" notunu düştü.

https://sputniknews.com.tr/20230603/anadolu-leopari-yeniden-goruntulendi-1071975154.html

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fotokapan, vaşak, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)