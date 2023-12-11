https://sputniknews.com.tr/20231211/istanbul-anadolu-yakasinda-cok-sayida-bolgede-elektrik-kesintisi-1078333021.html
İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda bölgede elektrik kesintisi
İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda bölgede elektrik kesintisi
İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T19:18+0300
2023-12-11T19:18+0300
2023-12-11T19:23+0300
elektrik
türkiye
üsküdar
kadıköy
ataşehir
istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
ayedaş
ayedaş
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Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) sitesinin ise bakım nedeniyle herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor.Kullanıcılardan 186’ya ulaşamadıkları yönünde şikayetler geliyor.
türkiye
üsküdar
kadıköy
ataşehir
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elektrik, üsküdar, kadıköy, ataşehir, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı, ayedaş, ayedaş
elektrik, üsküdar, kadıköy, ataşehir, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı, ayedaş, ayedaş
İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda bölgede elektrik kesintisi
19:18 11.12.2023 (güncellendi: 19:23 11.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) sitesinin ise bakım nedeniyle herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor.
Kullanıcılardan 186’ya ulaşamadıkları yönünde şikayetler geliyor.