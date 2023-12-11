https://sputniknews.com.tr/20231211/istanbul-anadolu-yakasinda-cok-sayida-bolgede-elektrik-kesintisi-1078333021.html

İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda bölgede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'nda çok sayıda bölgede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T19:18+0300

2023-12-11T19:18+0300

2023-12-11T19:23+0300

elektrik

türkiye

üsküdar

kadıköy

ataşehir

istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı

ayedaş

ayedaş

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Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) sitesinin ise bakım nedeniyle herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor.Kullanıcılardan 186’ya ulaşamadıkları yönünde şikayetler geliyor.

türkiye

üsküdar

kadıköy

ataşehir

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elektrik, üsküdar, kadıköy, ataşehir, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı, ayedaş, ayedaş