https://sputniknews.com.tr/20230925/istanbulun-20-ilcesinde-elektrik-kesintisi-saatlerce-surecek-1075737745.html
İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek
İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek ilçeleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Elektrik kesintisi yapılacak 20... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T07:01+0300
2023-09-25T07:01+0300
2023-09-25T07:01+0300
yaşam
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik hattı
bedaş
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 25 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un 22 ilçesine elektrik verilemeyecek. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçeler şöyle:ArnavutköyİSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-BOLLUCA mah AKDİL, BAKİ, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, GÖKTEPE, HASTÜRK, ILIMAN, MAVİGÖL, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, TUNCAY, TÜRKCAN, YÜCE sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.AvcılarİSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BağcılarİSTANBUL BAĞCILAR ilçe -EVREN mah sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BahçelievlerİSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BaşakşehirİSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 25/09/2023 00:01:00 - 25/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BayrampaşaİSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM sk bölgelerinde 25/09/2023 11:00:00 - 25/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BeşiktaşİSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-BEBEK mah TANOVA SİTESİ YOLU, ÇATALHÖYÜK sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BeylikdüzüİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BeyoğluİSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah AYDEDE, LAMARTİN sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, NAKİYE ELGÜN, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, PALAZOĞLU, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk bölgelerinde 25/09/2023 00:00:00 - 25/09/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BüyükçekmeceİSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, MEFKURE, YAKUT 3 sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ÇatalcaİSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EsenlerİSTANBUL ESENLER ilçe MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1104., 1108. sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EsenyurtİSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-ZAFER mah 140. sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EyüpsultanİSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KağıthaneİSTANBUL KAĞITHANE ilçe MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE, ERSEVEN, TABYA, ZİNNUR sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiyede-gunluk-elektrik-uretim-ve-tuketim-verileri-aciklandi-en-yuksek-tuketim-saat-1500te-1075141479.html
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İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek
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BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek ilçeleri internet sitesi üzerinden duyurdu. Elektrik kesintisi yapılacak 20 ilçeyi açıkladı.
BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 25 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un 22 ilçesine elektrik verilemeyecek. Peki, bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bazı ilçeler şöyle:
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilçe MERKEZ-BOLLUCA mah AKDİL, BAKİ, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, GÖKTEPE, HASTÜRK, ILIMAN, MAVİGÖL, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, TUNCAY, TÜRKCAN, YÜCE sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilçe MERKEZ-CİHANGİR mah KERAMET sk / MERKEZ mah ASKI, ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, YAKAR, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilçe -EVREN mah sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçe MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 25/09/2023 00:01:00 - 25/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçe MERKEZ-VATAN mah BÜYÜK MARMARA, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM sk bölgelerinde 25/09/2023 11:00:00 - 25/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilçe MERKEZ-BEBEK mah TANOVA SİTESİ YOLU, ÇATALHÖYÜK sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beyoğlu
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah AYDEDE, LAMARTİN sk // ŞİŞLİ ilçe MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk / CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, NAKİYE ELGÜN, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, PALAZOĞLU, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk bölgelerinde 25/09/2023 00:00:00 - 25/09/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, MEFKURE, YAKUT 3 sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
İSTANBUL ÇATALCA ilçe MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
İSTANBUL ESENLER ilçe MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1104., 1108. sk bölgelerinde 25/09/2023 10:00:00 - 25/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilçe MERKEZ-ZAFER mah 140. sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilçe MERKEZ-GÜZELTEPE mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
İSTANBUL KAĞITHANE ilçe MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE, ERSEVEN, TABYA, ZİNNUR sk bölgelerinde 25/09/2023 09:00:00 - 25/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.