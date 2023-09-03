https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiyede-gunluk-elektrik-uretim-ve-tuketim-verileri-aciklandi-en-yuksek-tuketim-saat-1500te-1075141479.html
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: En yüksek tüketim saat 15.00'te
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: En yüksek tüketim saat 15.00'te
Türkiye Elektrik İletim AŞ günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T11:10+0300
2023-09-03T11:10+0300
2023-09-03T11:10+0300
türkiye
elektrik
tüketim
üretim
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Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.Günlük bazda dün 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı, 1097 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı mı, en yüksek elektrik tüketimi saat kaçta, en yüksek elektrik tüketimi ne kadar,
günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı mı, en yüksek elektrik tüketimi saat kaçta, en yüksek elektrik tüketimi ne kadar,
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: En yüksek tüketim saat 15.00'te
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Türkiye Elektrik İletim AŞ günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı, 1097 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.