Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: En yüksek tüketim saat 15.00'te

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
08:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
12:00
1 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
14:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
17:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
23:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
11:00
2 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
12:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
13:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
14:00
3 dk
UNUTULMAZ RUS YAZAR
Tolstoy ile 17 yıl boyunca kavgalıydı
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
16:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
23:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiyede-gunluk-elektrik-uretim-ve-tuketim-verileri-aciklandi-en-yuksek-tuketim-saat-1500te-1075141479.html
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: En yüksek tüketim saat 15.00'te
Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: En yüksek tüketim saat 15.00'te
Türkiye Elektrik İletim AŞ günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T11:10+0300
2023-09-03T11:10+0300
türkiye
elektrik
tüketim
üretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071502068_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d5159577c78975e6a12cfb057f127676.jpg
Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat oldu.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.Günlük bazda dün 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı, 1097 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/18/1071502068_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fabf70c4ca2115419f16dc355d0ce7aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı mı, en yüksek elektrik tüketimi saat kaçta, en yüksek elektrik tüketimi ne kadar,
günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı mı, en yüksek elektrik tüketimi saat kaçta, en yüksek elektrik tüketimi ne kadar,

Türkiye'de günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı: En yüksek tüketim saat 15.00'te

11:10 03.09.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone olTelegram
Türkiye Elektrik İletim AŞ günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Türkiye'de dün günlük bazda 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 136 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 300 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 989 bin 83 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 984 bin 332 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 ile doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.
Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 848 megavatsaat elektrik ihracatı, 1097 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала