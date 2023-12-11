https://sputniknews.com.tr/20231211/fsb-kirimda-ukraynali-ajan-sebekesi-cokertildi-14-saldiri-onlendi-1078311683.html
FSB: Kırım'da Ukraynalı ajan şebekesi çökertildi, 14 saldırı önlendi
FSB: Kırım'da Ukraynalı ajan şebekesi çökertildi, 14 saldırı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2023 yılında Kırım'da çok dallanmış bir Ukraynalı ajan şebekesinin çökertildiğini, 14 büyük terör saldırısı ve sabotajın... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T12:30+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2023 yılında Kırım'da çok dallanmış bir Ukraynalı ajan şebekesinin çökertildiğini, 14 büyük terör saldırısı ve sabotajın önüne geçildiğini belirtti.Ukrayna istihbaratından ajanların yer aldığı şebekenin Batılı koordinatörlerinden kontrolü altında kurulduğunu ve Kırım'da yerel makamların, Rus ordusunun ve FSB'nin temsilcilerine, enerji ve ulaştırma tesislerine yönelik ses getirecek terör saldırıları ve sabotajlar planladığını bildiren FSB, şebekenin çökertilmesiyle birlikte 14 saldırının önüne geçildiğinin altını çizdi.Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen Ukrayna istihbaratına ait 15 gizli depoda 37 el yapımı patlayıcı ile 200 kilogramdan fazla patlayıcı madde ele geçirildiğini kaydeden FSB, 10 zanlının da terör saldırısı planları nedeniyle halihazırda hüküm giydiğini bildirdi.FSB, Kırım'da demiryollarına, doğalgaz hatlarına, resmi makamlarına araçlarına ve özel askeri harekatta görevli askerlere yönelik saldırı planlarında yer aldığı belirlenen 18 Ukraynalı ajan ile destekçilerinin yakalandığını aktararak terör suçlarıyla ilişkili 30'dan fazla dava açıldığını, yasalar uyarınca 25'er yıla kadar hapis cezası verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231024/abd-basini-ukrayna-guvenlik-servisinde-mi6-ile-isbirligi-icin-altinci-kol-kuruldu-1076641470.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, rusya federal güvenlik servisi (fsb), patlayıcı, ukrayna güvenlik servisi
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, rusya federal güvenlik servisi (fsb), patlayıcı, ukrayna güvenlik servisi
FSB: Kırım'da Ukraynalı ajan şebekesi çökertildi, 14 saldırı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2023 yılında Kırım'da çok dallanmış bir Ukraynalı ajan şebekesinin çökertildiğini, 14 büyük terör saldırısı ve sabotajın önüne geçildiğini belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2023 yılında Kırım'da çok dallanmış bir Ukraynalı ajan şebekesinin çökertildiğini, 14 büyük terör saldırısı ve sabotajın önüne geçildiğini belirtti.
Ukrayna istihbaratından ajanların yer aldığı şebekenin Batılı koordinatörlerinden kontrolü altında kurulduğunu ve Kırım'da yerel makamların, Rus ordusunun ve FSB'nin temsilcilerine, enerji ve ulaştırma tesislerine yönelik ses getirecek terör saldırıları ve sabotajlar planladığını bildiren FSB, şebekenin çökertilmesiyle birlikte 14 saldırının önüne geçildiğinin altını çizdi.
Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen Ukrayna istihbaratına
ait 15 gizli depoda 37 el yapımı patlayıcı ile 200 kilogramdan fazla patlayıcı madde ele geçirildiğini kaydeden FSB, 10 zanlının da terör saldırısı planları nedeniyle halihazırda hüküm giydiğini bildirdi.
FSB, Kırım'da demiryollarına, doğalgaz hatlarına, resmi makamlarına araçlarına ve özel askeri harekatta görevli askerlere yönelik saldırı planlarında yer aldığı belirlenen 18 Ukraynalı ajan ile destekçilerinin yakalandığını aktararak terör suçlarıyla ilişkili 30'dan fazla dava açıldığını, yasalar uyarınca 25'er yıla kadar hapis cezası verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.