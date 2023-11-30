https://sputniknews.com.tr/20231130/rusya-ulusal-muhafizlari-hakkinda-bilgi-toplayan-ukraynali-ajana-fsbden-baskin-1077957029.html

Rusya Ulusal Muhafızları hakkında bilgi toplayan Ukraynalı ajana FSB'den baskın

Rusya Ulusal Muhafızları hakkında bilgi toplayan Ukraynalı ajana FSB'den baskın

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), savunma tesisleri hakkında veri toplayan ve Rusya Ulusal Muhafızları aleyhinde casusluk faaliyeti yürüten Ukraynalı ajanı... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T17:04+0300

2023-11-30T17:04+0300

2023-11-30T17:04+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

kırım

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna güvenlik servisi

rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya)

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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Kırım sakini olan Ukraynalı istihbarat mensubuna casusluk faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle baskın düzenlendiğini kaydeden FSB, zanlının gözaltına alındığını belirtti.FSB, zanlının Ukrayna'dan gelen talimatlar üzerine Rusya Ulusal Muhafızları'nın eylemlerini takip ettiğinin, Kırım'ın savunması için tasarlanan mühendislik yapıları hakkında bilgi topladığının altını çizdi.FSB, gözaltındaki zanlı hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığını da kaydetti.

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ukrayna, rusya, kırım, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna güvenlik servisi, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya)