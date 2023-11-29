https://sputniknews.com.tr/20231129/moskovada-tren-istasyonuna-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1077918120.html

Moskova'da tren istasyonuna yönelik terör saldırısı önlendi

Moskova'da tren istasyonuna yönelik terör saldırısı önlendi

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova İl Müdür Yardımcısı Yuliya İvanova, başkentte bir tren istasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırısının önüne... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T16:50+0300

2023-11-29T16:50+0300

2023-11-29T16:50+0300

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rusya soruşturma komitesi

terör

tren istasyonu

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İvanova, "Moskova Bölgesi topraklarında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan bir erkek Moskova'da gözaltına alındı" dedi.İvanova, 1983 doğumlu zanlının kimliği belirlenemeyen bir kişiden talimat aldığını ve para karşılığında bir yakıt tankerini havaya uçurarak terör saldırısı düzenlemeyi kabul ettiğini belirtti.Zanlının patlayıcı Moskova'daki tabiat parklarından birindeki gizli depodan aldığını ve ardından fünye için Moskova'nın güneybatısına gittiğini aktaran İvanova, şahsın orada yakalandığını bildirdi.Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan videoda zanlı, suçunu itiraf ederek Ukrayna istihbaratından bir yetkilinin her görevin ardından kendisini Ukrayna'ya götürme sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlattı.Zanlı hakkında terör saldırısına hazırlık ve yasadışı olarak patlayıcı hazırlama suçlarından dava açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/fsb-voronej-kentinde-planlanan-teror-saldirisini-onledi-1077903668.html

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