https://sputniknews.com.tr/20231129/moskovada-tren-istasyonuna-yonelik-teror-saldirisi-onlendi-1077918120.html
Moskova'da tren istasyonuna yönelik terör saldırısı önlendi
Moskova'da tren istasyonuna yönelik terör saldırısı önlendi
Rusya Soruşturma Komitesi Moskova İl Müdür Yardımcısı Yuliya İvanova, başkentte bir tren istasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırısının önüne... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T16:50+0300
2023-11-29T16:50+0300
2023-11-29T16:50+0300
dünya
rusya
moskova
rusya soruşturma komitesi
terör
tren istasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072835518_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_db9187e69483a65ac75dc5fae6bb87bf.jpg
İvanova, "Moskova Bölgesi topraklarında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan bir erkek Moskova'da gözaltına alındı" dedi.İvanova, 1983 doğumlu zanlının kimliği belirlenemeyen bir kişiden talimat aldığını ve para karşılığında bir yakıt tankerini havaya uçurarak terör saldırısı düzenlemeyi kabul ettiğini belirtti.Zanlının patlayıcı Moskova'daki tabiat parklarından birindeki gizli depodan aldığını ve ardından fünye için Moskova'nın güneybatısına gittiğini aktaran İvanova, şahsın orada yakalandığını bildirdi.Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan videoda zanlı, suçunu itiraf ederek Ukrayna istihbaratından bir yetkilinin her görevin ardından kendisini Ukrayna'ya götürme sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlattı.Zanlı hakkında terör saldırısına hazırlık ve yasadışı olarak patlayıcı hazırlama suçlarından dava açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/fsb-voronej-kentinde-planlanan-teror-saldirisini-onledi-1077903668.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072835518_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_482258ce698f1ba2c1c5bbcc1fd4a71e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, moskova, rusya soruşturma komitesi, terör, tren istasyonu
rusya, moskova, rusya soruşturma komitesi, terör, tren istasyonu
Moskova'da tren istasyonuna yönelik terör saldırısı önlendi
Rusya Soruşturma Komitesi Moskova İl Müdür Yardımcısı Yuliya İvanova, başkentte bir tren istasyonunda gerçekleştirilmesi planlanan terör saldırısının önüne geçildiğini ve bir zanlının yakalandığını söyledi.
İvanova, "Moskova Bölgesi topraklarında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan bir erkek Moskova'da gözaltına alındı" dedi.
İvanova, 1983 doğumlu zanlının kimliği belirlenemeyen bir kişiden talimat aldığını ve para karşılığında bir yakıt tankerini havaya uçurarak terör saldırısı düzenlemeyi kabul ettiğini belirtti.
Zanlının patlayıcı Moskova'daki tabiat parklarından birindeki gizli depodan aldığını ve ardından fünye için Moskova'nın güneybatısına gittiğini aktaran İvanova, şahsın orada yakalandığını bildirdi.
Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan videoda zanlı, suçunu itiraf ederek Ukrayna istihbaratından bir yetkilinin her görevin ardından kendisini Ukrayna'ya götürme sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlattı.
Zanlı hakkında terör saldırısına hazırlık ve yasadışı olarak patlayıcı hazırlama suçlarından dava açıldı.