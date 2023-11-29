https://sputniknews.com.tr/20231129/fsb-voronej-kentinde-planlanan-teror-saldirisini-onledi-1077903668.html

FSB, Voronej kentinde planlanan terör saldırısını önledi

FSB, Voronej kentinde planlanan terör saldırısını önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej kentindeki askerlik şubesinde planlanan terör saldırısının önlendiğini ve Ukraynalı militanlar tarafından... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T12:43+0300

2023-11-29T12:43+0300

2023-11-29T12:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

voronej

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej kentindeki askerlik şubesinde planlanan terör saldırısının önlendiğini ve Ukraynalı militanlar tarafından elemanlanan bir Rusya vatandaşının yakalandığını bildirdi.Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Voronej'deki saldırının hazırlık aşamasında önlendiğini belirten FSB, "Ukrayna terör örgütlerine birine bağlı militanlar tarafından elemanlanan, örgütten gelen talimatla kentteki askerlik şubesinde el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeyi ve ardından Rusya ordusuna karşı silahlı faaliyetlere katılmak üzere Ukrayna'ya gitmeyi planlayan 1986 doğumlu bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.Zanlının ikamet adresinde el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildiğini ve örgüt üyeleriyle internetten yapılan yazışmaların bulunduğunu kaydeden FSB, zanlı hakkında terör saldırısına hazırlık ve yasadışı olarak patlayıcı hazırlama ve saklama suçlarından dava açıldığı bilgisini paylaştı.Bu, FSB'nin 2023 yılında akamete uğrattığı 26. terör saldırısı planı oldu. Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasıyla birlikte Rusya topraklarında Batılı istihbarat servislerinin de desteğini alarak çeşitli saldırılar planlayan Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin etkili faaliyetleri sonucunda hedeflerine ulaşamıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231125/ukrayna-guvenlik-servisi-kirim-koprusune-saldiri-duzenleme-tehdidinde-bulundu-1077771926.html

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