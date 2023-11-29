FSB, Voronej kentinde planlanan terör saldırısını önledi

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kira krizine karşı 'ev arkadaşlığı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Gıda ve zeytinyağı hileleri
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/fsb-voronej-kentinde-planlanan-teror-saldirisini-onledi-1077903668.html
FSB, Voronej kentinde planlanan terör saldırısını önledi
FSB, Voronej kentinde planlanan terör saldırısını önledi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej kentindeki askerlik şubesinde planlanan terör saldırısının önlendiğini ve Ukraynalı militanlar tarafından... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T12:43+0300
2023-11-29T12:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
voronej
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej kentindeki askerlik şubesinde planlanan terör saldırısının önlendiğini ve Ukraynalı militanlar tarafından elemanlanan bir Rusya vatandaşının yakalandığını bildirdi.Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Voronej'deki saldırının hazırlık aşamasında önlendiğini belirten FSB, "Ukrayna terör örgütlerine birine bağlı militanlar tarafından elemanlanan, örgütten gelen talimatla kentteki askerlik şubesinde el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeyi ve ardından Rusya ordusuna karşı silahlı faaliyetlere katılmak üzere Ukrayna'ya gitmeyi planlayan 1986 doğumlu bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.Zanlının ikamet adresinde el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildiğini ve örgüt üyeleriyle internetten yapılan yazışmaların bulunduğunu kaydeden FSB, zanlı hakkında terör saldırısına hazırlık ve yasadışı olarak patlayıcı hazırlama ve saklama suçlarından dava açıldığı bilgisini paylaştı.Bu, FSB'nin 2023 yılında akamete uğrattığı 26. terör saldırısı planı oldu. Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasıyla birlikte Rusya topraklarında Batılı istihbarat servislerinin de desteğini alarak çeşitli saldırılar planlayan Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin etkili faaliyetleri sonucunda hedeflerine ulaşamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ukrayna-guvenlik-servisi-kirim-koprusune-saldiri-duzenleme-tehdidinde-bulundu-1077771926.html
ukrayna
rusya
voronej
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_267:0:1628:1021_1920x0_80_0_0_50e2a1c1d7416983af1759bc1ffecf1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), voronej
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), voronej

FSB, Voronej kentinde planlanan terör saldırısını önledi

12:43 29.11.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej kentindeki askerlik şubesinde planlanan terör saldırısının önlendiğini ve Ukraynalı militanlar tarafından elemanlanan bir Rusya vatandaşının yakalandığını bildirdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Voronej kentindeki askerlik şubesinde planlanan terör saldırısının önlendiğini ve Ukraynalı militanlar tarafından elemanlanan bir Rusya vatandaşının yakalandığını bildirdi.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.
Voronej'deki saldırının hazırlık aşamasında önlendiğini belirten FSB, "Ukrayna terör örgütlerine birine bağlı militanlar tarafından elemanlanan, örgütten gelen talimatla kentteki askerlik şubesinde el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeyi ve ardından Rusya ordusuna karşı silahlı faaliyetlere katılmak üzere Ukrayna'ya gitmeyi planlayan 1986 doğumlu bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
Zanlının ikamet adresinde el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildiğini ve örgüt üyeleriyle internetten yapılan yazışmaların bulunduğunu kaydeden FSB, zanlı hakkında terör saldırısına hazırlık ve yasadışı olarak patlayıcı hazırlama ve saklama suçlarından dava açıldığı bilgisini paylaştı.
Bu, FSB'nin 2023 yılında akamete uğrattığı 26. terör saldırısı planı oldu. Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasıyla birlikte Rusya topraklarında Batılı istihbarat servislerinin de desteğini alarak çeşitli saldırılar planlayan Ukrayna, Rus güvenlik güçlerinin etkili faaliyetleri sonucunda hedeflerine ulaşamıyor.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidinde bulundu
25 Kasım, 14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала