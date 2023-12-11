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Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı
Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı
Dilan-Engin Polat çiftine yönelik operasyonun ardından 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafı olarak adlandırılan karedeki sosyal medya fenomenlerinin gelirleri gündeme... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada hakkında dava açılan ve yurt dışına çıkış yasağı konularak mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk, paylaştığı video ile aylık gelirini açıkladı. Öztürk sosyal medya hesabından paylaştığı videoya 'Böyle bir video paylaşmak zorunda kaldığım için çok özür diliyorum ve çok büyük bir utanç duyuyorum' sözleriyle başladı.Eylül Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Eylül Öztürk, bazı YouTube hesaplarını göstererek, normal görüntülenmelerinin düşük olduğunu ancak fenomenlerle ilgili yayınların katbekat yükseldiğini söyledi. Öztürk 'Benim tek bir hikayem 1 milyona kadar çıkabiliyor. Onlar bir yayına reklam alıyor, ben profilimin içine defalarca reklam alıyorum.' dedi ve şunları ekledi:'Hepsi zaman içinde alındı'
https://sputniknews.com.tr/20231129/bir-sosyal-medya-fenomeni-daha-mercek-altinda-ozlem-oz-ve-tayyar-oz-kimdir-1077894352.html
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eylül öztürk aylık kazanç
eylül öztürk aylık kazanç

Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı

12:15 11.12.2023
© Fotoğraf : @eylulonlineEylül Öztürk
Eylül Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
© Fotoğraf : @eylulonline
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Dilan-Engin Polat çiftine yönelik operasyonun ardından 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafı olarak adlandırılan karedeki sosyal medya fenomenlerinin gelirleri gündeme gelmişti. Eylül Öztürk bir e-ticaret sitesinden Aralık'ta 384 bin TL, Ağustos ayında 603 bin TL, Kasım'da 2 milyon 46 bin TL kazandığını açıkladı.
Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada hakkında dava açılan ve yurt dışına çıkış yasağı konularak mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk, paylaştığı video ile aylık gelirini açıkladı. Öztürk sosyal medya hesabından paylaştığı videoya 'Böyle bir video paylaşmak zorunda kaldığım için çok özür diliyorum ve çok büyük bir utanç duyuyorum' sözleriyle başladı.
Eylül Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kazançlarımdan bahsetmek istiyorum. Burada önemli olan husus, bu kazançların vergisinin ödenip ödenmediği. Bununla ilgili belgeleri, evrakları devlete sundum. Gündemde sürekli kara para, fenomenler nasıl zenginleştiler gibi hepinizin gündeminde olan konu şu. Ben size sektörü, sosyal medyayı anlatmak istiyorum. Artık devir sosyal medya devri. Sadece bir günde bir hikayemin izlenmesi 813 bin."

Eylül Öztürk, bazı YouTube hesaplarını göstererek, normal görüntülenmelerinin düşük olduğunu ancak fenomenlerle ilgili yayınların katbekat yükseldiğini söyledi. Öztürk 'Benim tek bir hikayem 1 milyona kadar çıkabiliyor. Onlar bir yayına reklam alıyor, ben profilimin içine defalarca reklam alıyorum.' dedi ve şunları ekledi:
"Haberleri yapan isimler sosyal medyanın ne olduğunu çok iyi biliyorlar, matematiğinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar, bu işlerden nasıl para kazanıldığını çok iyi biliyorlar. Çünkü kendileri de aynı işleri yapıyor... Programlarının içine aldıkları ekstra reklamlar oluyor. Ben de bir sürü reklam firmasıyla çalışıyorum. Yani önemli olan burada ne kadar çok programınızı izletirseniz, o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bu işin matematiği bu. Biri zaten benden belgeleri istese zaten ben ona göndereceğim. Bundan bir haber değeri çıkmayacak ve yine para kazanamayacak. Bir gün içerisinde bana gelen reklam teklifleri. Reklamı yapıp yapmamak tamamen bana kalmış. Ben sosyal medyada en çok reklam alan influencer'dan biriyim. Sizinle aylık kazançlarımı paylaşacağım, çok özür diliyorum. Keşke elimde olsa, ama bunu yapmak zorunda olduğumu anlayın. Ben bunu yapmazsam, hırsızlıkla kara para aklamakla anılmaya devam edeceğim. Ben bu belgeleri zaten devletime sundum, ama konu kamuoyunda benimle ilgili yayınlanan şeylerde benim yüreğim kaldırmıyor. Totalde 216 bin 500 lira kazanmışım bir ay içerisinde. Bunun dışında başka markanın linklerini veririm, bundan bir komisyon alırım. Yine ayrıca bunlardan 168 bin lira kazanmışım. Hem markalardan, hem linklerden bir ay içerisinde 384 bin 815 TL kazanmışım sadece bir e-ticaret platformunda. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. influncer'lar para kazanıyor, başka insanlar ne yapıyor bilemem. Ben bir influncer olarak para kazanıyorum. Kendi adıma, bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, güzellik merkezi franchising'lerinden aldığım bedeller ortada, akademimizden kazandığımız para, kendimize ait markadan kazandığımız para; bunların hepsi bende evraklı belgeli şekilde var. Hayatımın bir döneminde parasızlıkla sınandım, şimdi parayla sınanıyorum. Size aylık kazançlarımın sadece bir kısmını gösterdim. Aldığım evlerin tamamının kazançlarının kaynağı bunlardır. Sosyal medya gelirlerim, tiyatro gelirlerim, dizi ve sinema gelirlerim, sunuculuk gelirlerim, markamdan gelen paralar, kazandığım reklamlar. "

'Hepsi zaman içinde alındı'

"10 tane 125 bin dolardan alınmış ev. Hepsi zaman içerisinde alınmış evler, hepsinin parası bankadan bankaya geçirilmiş evler. Hepsi banka hesaplarında var zaten. Hepsi faturalı, banka kayıtlarıyla sabittir. Hepsi devlete teker teker sunulmuştur, muhasebe kaydı vardır. Vergisi ödendi mi? Evet ödendi, devlete de bir lira borcum yoktur. Eksik bir şey yaptıysam bunu da çıkartırlar, cezası varsa bunu da öderiz."
Tayyar Öz ve Özlem Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
TÜRKİYE
Bir sosyal medya fenomeni daha mercek altında: Özlem Öz ve Tayyar Öz kimdir?
29 Kasım, 07:13
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