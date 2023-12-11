Eylül Öztürk aylık gelirini açıkladı

"Haberleri yapan isimler sosyal medyanın ne olduğunu çok iyi biliyorlar, matematiğinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar, bu işlerden nasıl para kazanıldığını çok iyi biliyorlar. Çünkü kendileri de aynı işleri yapıyor... Programlarının içine aldıkları ekstra reklamlar oluyor. Ben de bir sürü reklam firmasıyla çalışıyorum. Yani önemli olan burada ne kadar çok programınızı izletirseniz, o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bu işin matematiği bu. Biri zaten benden belgeleri istese zaten ben ona göndereceğim. Bundan bir haber değeri çıkmayacak ve yine para kazanamayacak. Bir gün içerisinde bana gelen reklam teklifleri. Reklamı yapıp yapmamak tamamen bana kalmış. Ben sosyal medyada en çok reklam alan influencer'dan biriyim. Sizinle aylık kazançlarımı paylaşacağım, çok özür diliyorum. Keşke elimde olsa, ama bunu yapmak zorunda olduğumu anlayın. Ben bunu yapmazsam, hırsızlıkla kara para aklamakla anılmaya devam edeceğim. Ben bu belgeleri zaten devletime sundum, ama konu kamuoyunda benimle ilgili yayınlanan şeylerde benim yüreğim kaldırmıyor. Totalde 216 bin 500 lira kazanmışım bir ay içerisinde. Bunun dışında başka markanın linklerini veririm, bundan bir komisyon alırım. Yine ayrıca bunlardan 168 bin lira kazanmışım. Hem markalardan, hem linklerden bir ay içerisinde 384 bin 815 TL kazanmışım sadece bir e-ticaret platformunda. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. influncer'lar para kazanıyor, başka insanlar ne yapıyor bilemem. Ben bir influncer olarak para kazanıyorum. Kendi adıma, bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, güzellik merkezi franchising'lerinden aldığım bedeller ortada, akademimizden kazandığımız para, kendimize ait markadan kazandığımız para; bunların hepsi bende evraklı belgeli şekilde var. Hayatımın bir döneminde parasızlıkla sınandım, şimdi parayla sınanıyorum. Size aylık kazançlarımın sadece bir kısmını gösterdim. Aldığım evlerin tamamının kazançlarının kaynağı bunlardır. Sosyal medya gelirlerim, tiyatro gelirlerim, dizi ve sinema gelirlerim, sunuculuk gelirlerim, markamdan gelen paralar, kazandığım reklamlar. "