Fenerbahçe'den TFF'ye mektup

"Söz konusu müsabakanın VAR hakemleri incelendiğinde kulübümüzce yapılan birden çok müracaata konu edilen hakemler ile aynı kişiler olduğu görülmektedir. Serkan Çınar'ın açıklamalarından, VAR odasındaki hakemlerin müsabaka sonucuna nasıl etki ettiği tüm detaylarıyla anlaşılmaktadır. Her müracaatımızda ısrarla bahsettiğimiz üzere Türk hakemliğini kendi çıkarları için kullanan ve ligimizi dizayn etme emelleri barındıran bir grubun bulunduğu iddiası her geçen gün bir gerçek haline gelmektedir. Tüm bu iddiaların belirli hakemler üzerinde yoğunlaşması, iddialarımızı ispatlar niteliktedir. Nihayetinde, son aylarda kamuoyunun gündemine gelen ciddi boyuttaki iddialar karşısında Sayın Federasyonunuzun harekete geçmesini, başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere ilgili federasyon kurullarınca soruşturma süreçlerinin vakit kaybetmeksizin başlatılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını talep ederiz."