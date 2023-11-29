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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T02:19+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe
galatasaray
beşiktaş
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Trendyol Süper Lig’in 13. haftası sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline gönderildi.Galatasaray Kulübü’nün 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ahmet Ketenci'nin kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma’nın müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yer alan ve medyada yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ya sevkine;Fatih Karagümrük Kulübü teknik sorumlusu Atılay Canel’in müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan "hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, fenerbahçe, galatasaray, beşiktaş

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

02:19 29.11.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Trendyol Süper Lig’in 13. haftası sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline gönderildi.
Galatasaray Kulübü’nün 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;
Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ahmet Ketenci'nin kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma’nın müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yer alan ve medyada yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ya sevkine;
Fatih Karagümrük Kulübü teknik sorumlusu Atılay Canel’in müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan "hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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