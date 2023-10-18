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ABD, BM'nin İsrail ve Filistin arasındaki 'çatışmalara ara verme' çağrısını veto etti
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TFF açıkladı: Tarihte ilk kez sponsorluk alınacak
TFF açıkladı: Tarihte ilk kez sponsorluk alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem formalarına ilk kez sponsorluk alınacağını açıkladı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
sponsor
hakem
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, NG Kütahya Seramik ile yapılacak iş birliği kapsamında 2026-2027 sezonun sonuna kadar tarihte ilk kez Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk alınacak.NG Kütahya Seramik, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi'nin de sponsoru olacak.Hakem formalarına sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın katılımıyla yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreniyle resmiyet kazanacak.
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türkiye futbol federasyonu (tff), sponsor, hakem
türkiye futbol federasyonu (tff), sponsor, hakem

TFF açıkladı: Tarihte ilk kez sponsorluk alınacak

18:14 18.10.2023
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem formalarına ilk kez sponsorluk alınacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, NG Kütahya Seramik ile yapılacak iş birliği kapsamında 2026-2027 sezonun sonuna kadar tarihte ilk kez Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk alınacak.
NG Kütahya Seramik, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi'nin de sponsoru olacak.
Hakem formalarına sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın katılımıyla yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreniyle resmiyet kazanacak.
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