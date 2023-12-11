https://sputniknews.com.tr/20231211/fatih-erbakan-asgari-ucretin-23-bin-lira-seviyesine-getirilmesi-lazim-1078332485.html

Fatih Erbakan: Asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım

Fatih Erbakan: Asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ”Asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T19:05+0300

2023-12-11T19:05+0300

2023-12-11T19:05+0300

fatih erbakan

politika

bütçe

asgari ücret

ekrem imamoğlu

ibb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075341542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be68a6d874ada43936137cbf2eb44dd6.jpg

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Erbakan, asgari ücret ile ilgili olarak, “2023 yılında iki kez zam yapıldığı halde asgari ücret bugün gıda ihtiyacını dahi karşılayamayacak noktaya gelmiştir. Siz yüzde 36'lık bir tahminle ve bir sefere mahsus zam yapmanız halinde 2024 yılında milyonlarca asgari ücretliyi açlığa mahkum etmiş olursunuz. Yeniden Refah Partisi olarak pek çok sendikaların da ifade ettiği gibi iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırında olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugünkü yoksulluk sınırını hesap edersek, asgari ücretin 23 bin lira seviyesine getirilmesi lazım ki en azından bir ailede iki asgari ücret alındığı zaman o aile yoksulluk sınırının altında kalmadan hayatını devam ettirebilsin. En düşük emekli aylığı ise en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" değerlendirmesini yaptı. 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatan Erbakan, şunları söyledi:Erbakan, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bütçesinde de durumun farklı olmadığını savunarak, "İBB'nin toplam borcu 2,8 milyar euro. Yaklaşık 100 milyar lira. Sayın İmamoğlu döneminde 1,8 milyar eurodan devralınmış, 4,5 senede bir milyar euro ilave borç yapılmış. 2023 yılında İBB 10,3 milyar lirası döviz cinsinden olmak üzere toplam 13 milyar lira borçlanma yapmış. Faiz giderleri, 2023 yılının ilk 6 ayında 2022 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 113 artmış. İBB, 11 Mayıs 2023'te, 64 milyon dolar 6 yıl vadeli euro borçlanma yetkisini Sayın İmamoğlu'na vermiş. Burada borç ve faiz ekonomisi aynı şekilde devam ediyor. Hükümetin bütçesini eleştirirken, İstanbul'da CHP zihniyetiyle yönettiğiniz belediyenizdeki uygulamanızın da bundan farkı yok. Bu faizleri İstanbul'da ulaşıma, suya, millete verilen hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyorsunuz. Bu noktalarda muhalefetin de iktidara söyleyeceği bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231211/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplanti-tarihi-belli-oldu-1078325572.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih erbakan, bütçe, asgari ücret, ekrem imamoğlu, ibb