https://sputniknews.com.tr/20231211/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplanti-tarihi-belli-oldu-1078325572.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi belli oldu
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacağını... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:22+0300
2023-12-11T16:22+0300
2023-12-11T16:22+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
türk-iş
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantının ardından, komisyonda yer alan 4 işçiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.Milyonlarca kişinin gözünün kulağının bu toplantıda olduğunu belirten Ağar, bugünkü toplantının sadece işin başlangıcı olduğunu ve toplantıda herhangi bir ücret konusunun görüşülmediğini söyledi.Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapacağını açıklayan Ağar, bu toplantının da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.Ağar, TÜRK-İŞ heyetindeki 4 işçinin toplantıda söz alıp almadığıyla ilgili soruya, "İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular, arkadaşlarımız da görüşlerini sundu. Arkadaşlarımız asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine işverenler değerlendirme yapacaklar. Onları da önümüzdeki hafta inşallah göreceğiz" yanıtını verdi.'Bu arkadaşlarımız bugün burada 8 milyon çalışanın sesi oldu'TÜRK-İŞ'in asgari ücret konusunda kırmızı çizgisinin ne olduğuyla ilgili soruyu Ağar şöyle cevapladı:Ağar, bu yıl ilk kez komisyonda yer alan 4 işçinin toplantıda rakam telaffuz edip etmedikleriyle ilgili soru üzerine "Hayır. Biz TÜRK-İŞ'i temsil ediyoruz. Sonuçta TÜRK-İŞ bu arkadaşlarımızı çalıştıkları yerden buldu, tespit etti, getirdi. Asgari ücretle çalışmalarından dolayı bu arkadaşlarımız bugün burada 8 milyon çalışanın sesi oldu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/asgari-ucret-komisyonu-toplandi-1078318967.html
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asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantı ne zaman, asgari ücret ne zaman belli olacak, asgari ücret ne kadar olacak
asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak, asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantı ne zaman, asgari ücret ne zaman belli olacak, asgari ücret ne kadar olacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi belli oldu
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacağını açıkladı.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantının ardından, komisyonda yer alan 4 işçiyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.
Milyonlarca kişinin gözünün kulağının bu toplantıda olduğunu belirten Ağar, bugünkü toplantının sadece işin başlangıcı olduğunu ve toplantıda herhangi bir ücret konusunun görüşülmediğini söyledi.
Komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da yapacağını açıklayan Ağar, bu toplantının da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ağar, TÜRK-İŞ heyetindeki 4 işçinin toplantıda söz alıp almadığıyla ilgili soruya, "İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular, arkadaşlarımız da görüşlerini sundu. Arkadaşlarımız asgari ücretle çalıştıklarını ve geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine işverenler değerlendirme yapacaklar. Onları da önümüzdeki hafta inşallah göreceğiz" yanıtını verdi.
'Bu arkadaşlarımız bugün burada 8 milyon çalışanın sesi oldu'
TÜRK-İŞ'in asgari ücret konusunda kırmızı çizgisinin ne olduğuyla ilgili soruyu Ağar şöyle cevapladı:
"TÜRK-İŞ olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin anlamının olmadığını düşünüyorum. Yani belirli bir ücret söyleyip de o ücretin altında kalmanın bir anlamı yok."
Ağar, bu yıl ilk kez komisyonda yer alan 4 işçinin toplantıda rakam telaffuz edip etmedikleriyle ilgili soru üzerine "Hayır. Biz TÜRK-İŞ'i temsil ediyoruz. Sonuçta TÜRK-İŞ bu arkadaşlarımızı çalıştıkları yerden buldu, tespit etti, getirdi. Asgari ücretle çalışmalarından dolayı bu arkadaşlarımız bugün burada 8 milyon çalışanın sesi oldu" dedi.