Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı: '85 milyonun tamamını koruyacak tedbirler alındı'
13:30 11.12.2023 (güncellendi: 14:03 11.12.2023)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
© AA / Evrim Aydın
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştiriliyor. Işıkhan toplantı öncesinde, "85 milyonun tamamını koruyacak tedbirler alındı" dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar ise, "Açıklanan enflasyonla işçinin enflasyonu uyumsuz, mutfağa yansıma olmadı" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.
Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez dört işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, 'İnsan onuruna yakışır' düzeyde bir asgari ücret talep ettiğini açıkladı.
Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez dört işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, 'İnsan onuruna yakışır' düzeyde bir asgari ücret talep ettiğini açıkladı.
'85 milyonun tamamını koruyacak tedbirler alındı'
Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.
Işıkhan şunları söyledi:
Işıkhan şunları söyledi:
"Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetemiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartalrını göz önünde bulunduracağız.
2002 yılından asgari ücret bu yana nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıktı. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçimizi enflasyonuna ezdirmedik. Refah artışından pay vermiş olduk. Asgari ücret desteğinde de 2024 için işçi ve işşverenleri memnun edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz."
İşveren tarafı adına konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamasında "İşçi olmadan işveren olmaz. İstihdamın korunması için verilecek desteklerin bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme de atılacak önemli adımlardan biri. Süreci en hızlı şekilde, dengeli rakam ve mutabakatla tamamlama arzusundayız" dedi.
'Açıklanan enflasyonla işçinin enflasyonu uyumsuz, mutfağa yansıma olmadı'
İşçi tarafı adına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Yardımcısı Ramazan Ağar konuştu. Ağar şunları kaydetti:
"Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı. Bir pazarlık ücreti değildir. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz zorlu hayat şartlarını sizlerle paylaşacaktır. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması işçi kesiminin talebiydi, bu geçen yıl uygulamaya girdi. Ancak vergide adalet sağlamaya yönelik adımlar devam etmedi. Ücretlilerin vergiye esas tarifesi çok düşük kaldı. Fiyat artışları her alanda devam ediyor. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır."