https://sputniknews.com.tr/20231211/asgari-ucret-komisyonu-toplandi-1078318967.html

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı: '85 milyonun tamamını koruyacak tedbirler alındı'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı: '85 milyonun tamamını koruyacak tedbirler alındı'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştiriliyor. Işıkhan toplantı... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T13:30+0300

2023-12-11T13:30+0300

2023-12-11T14:03+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari geçim

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez dört işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, 'İnsan onuruna yakışır' düzeyde bir asgari ücret talep ettiğini açıkladı.'85 milyonun tamamını koruyacak tedbirler alındı'Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.Işıkhan şunları söyledi: İşveren tarafı adına konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da açıklamasında "İşçi olmadan işveren olmaz. İstihdamın korunması için verilecek desteklerin bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme de atılacak önemli adımlardan biri. Süreci en hızlı şekilde, dengeli rakam ve mutabakatla tamamlama arzusundayız" dedi.'Açıklanan enflasyonla işçinin enflasyonu uyumsuz, mutfağa yansıma olmadı'İşçi tarafı adına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Yardımcısı Ramazan Ağar konuştu. Ağar şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231211/emekli-maasina-asgari-ucret-etkisi-2024-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1078300883.html

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asgari ücret, asgari geçim