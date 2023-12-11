https://sputniknews.com.tr/20231211/emekli-maasina-asgari-ucret-etkisi-2024-en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-1078300883.html
Emekli maaşına asgari ücret etkisi: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşına asgari ücret etkisi: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı için geri sayım devam ederken 11 Aralık günü ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar merakla... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T08:37+0300
2023-12-11T08:37+0300
2023-12-11T08:37+0300
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İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nundan çıkacak zam kararı, 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra emeklilere de etki edecek. Emekli maaş zammının şekillenmesinde rol alacak olan asgari ücret zammının yanı sıra TÜİK'in Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından (aylık bazda yüzde 3.28 yılllık ise 61.98) 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirecek. Saat 13.30'da başlayacak toplantının bitiş saati bilinmezken en az 3 saat sürmesi beklenen görüşmelerde, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik sürecin resmi olarak başlamasıyla ilk rakamlar konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.Enflasyon farkına göre emekli maaşıHaziran ayında 1351.59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806.50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33.66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26.09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231211/maaslar-icin-buyuk-gun-yeni-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-komisyon-toplantisi-saat-kacta-1078298550.html
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Emekli maaşına asgari ücret etkisi: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaş zammı için geri sayım devam ederken 11 Aralık günü ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor. Emekli maaşlarının belirlenmesi konusunda da büyük rol oynayacak toplantıda konuşulacak rakamlar netleşirken '2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusunun cevabı merak ediliyor.
İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nundan çıkacak zam kararı, 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra emeklilere de etki edecek. Emekli maaş zammının şekillenmesinde rol alacak olan asgari ücret zammının yanı sıra TÜİK'in Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından (aylık bazda yüzde 3.28 yılllık ise 61.98) 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirecek. Saat 13.30'da başlayacak toplantının bitiş saati bilinmezken en az 3 saat sürmesi beklenen görüşmelerde, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik sürecin resmi olarak başlamasıyla ilk rakamlar konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.
Enflasyon farkına göre emekli maaşı
Haziran ayında 1351.59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806.50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33.66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26.09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşı: 7.500 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 10.875
Mevcut emekli maaşı: 8.000 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 11.600 ₺
Mevcut emekli maaşı: 8.500 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 12.325 ₺
Mevcut emekli maaşı: 9.000 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 13.050 ₺
Mevcut emekli maaşı: 9.500 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 13.775 ₺
Mevcut emekli maaşı: 10.000 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 14.500
Mevcut emekli maaşı: 10.500 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 15.225 ₺
Mevcut emekli maaşı: 11.000 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 15.950 ₺
Mevcut emekli maaşı: 11.500 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 16.675 ₺
Mevcut emekli maaşı: 12.000 ₺
Yüzde 45 zamlı emekli maaşı: 17.400 ₺