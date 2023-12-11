https://sputniknews.com.tr/20231211/eski-hdp-diyarbakir-milletvekili-semra-guzelin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1078334685.html
Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi. Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2024e erteledi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T20:20+0300
2023-12-11T20:20+0300
2023-12-11T20:20+0300
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
dokunulmazlık
adli tıp kurumu
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Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu.Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkereye cevap gelmediğini belirtti.Cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamını talep etmesi üzerine mahkeme başkanı sanık Güzel'e söz verdi.'Bu tutukluluk süresinin uzaması haksızlık'Semra Güzel, "Bu hafta İnsan Hakları Haftası. Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylendiği üzere bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gereken bir dosyayken bu tutukluluk süresinin uzaması haksızlık" iddiasında bulundu.Cezaevine girmeden önce asistan hekimlik yaptığını söyleyen Güzel, "Ben dışarıya çıkıp hekimliğimi yapmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gizli tanığın bir sonraki celse dinlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Dairesi Başkanlığına yazı yazılmasına karar verdi.Sanık Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2024e erteledi.Ne olmuştu?Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmış, Güzel 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/eski-hdp-milletvekili-semra-guzele-sahte-kimlikten-de-hapis-istemi--1068233682.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, dokunulmazlık, adli tıp kurumu
Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
HDP'li eski milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi. Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2024e erteledi.
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkereye cevap gelmediğini belirtti.
Cumhuriyet savcısının tutukluluk halinin devamını talep etmesi üzerine mahkeme başkanı sanık Güzel'e söz verdi.
'Bu tutukluluk süresinin uzaması haksızlık'
Semra Güzel, "Bu hafta İnsan Hakları Haftası. Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylendiği üzere bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gereken bir dosyayken bu tutukluluk süresinin uzaması haksızlık" iddiasında bulundu.
Cezaevine girmeden önce asistan hekimlik yaptığını söyleyen Güzel, "Ben dışarıya çıkıp hekimliğimi yapmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gizli tanığın bir sonraki celse dinlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Tanık Koruma Dairesi Başkanlığına yazı yazılmasına karar verdi.
Sanık Güzel'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2024e erteledi.
Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmış, Güzel 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.