https://sputniknews.com.tr/20230314/eski-hdp-milletvekili-semra-guzele-sahte-kimlikten-de-hapis-istemi--1068233682.html

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e sahte kimlikten de hapis istemi

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e sahte kimlikten de hapis istemi

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski HDP milletvekili Semra Güzel'in sahte kimlik nedeniyle de 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T14:24+0300

2023-03-14T14:24+0300

2023-03-14T14:24+0300

politika

semra güzel

halkların demokratik partisi (hdp)

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Silivri'de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Semra Güzel hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin dosyaları kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı.İddianamede, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül 2022'de 16.45 sıralarında Silivri mevkisi TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta Semra Güzel'in olduğu ifade edildi.Şüphelinin, güvenlik görevlilerine "Mehtap Dayan" isimli kişiye ait eski tip kimlik kartını ibraz ettiği, arka yüzünde veriliş tarihi 31 Ağustos 2007 yazan kimlik kartında herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı dile belirtilen iddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemesi sonucunda kimliğin sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.İddianamede, Güzel'in milletvekilliğinin 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. Birleşiminde alınan kararla düşürüldüğü anımsatılarak, "Suç eşyasının şüpheli Semra Güzel tarafından taşındığı ve olay tarihinde kolluk görevlilerine ibraz edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Olayın oluş şekli nazara alındığında ise şüpheli Semra Güzel'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlaşılmıştır." denildi.Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Güzel'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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semra güzel, halkların demokratik partisi (hdp)