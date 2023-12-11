https://sputniknews.com.tr/20231211/cumhurbaskani-erdogan-siddetin-turk-sporunun-icinde-barinmasina-asla-izin-vermeyecegiz-1078340119.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T23:55+0300
2023-12-11T23:55+0300
2023-12-12T00:03+0300
recep tayyip erdoğan
halil umut meler
son dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
23:55 11.12.2023 (güncellendi: 00:03 12.12.2023)
Hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."