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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

23:55 11.12.2023 (güncellendi: 00:03 12.12.2023)
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
© AA / Murat Kula
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Hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'dan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
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