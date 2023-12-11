https://sputniknews.com.tr/20231211/cumhurbaskani-erdogan-siddetin-turk-sporunun-icinde-barinmasina-asla-izin-vermeyecegiz-1078340119.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz

Hakem Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T23:55+0300

2023-12-11T23:55+0300

2023-12-12T00:03+0300

recep tayyip erdoğan

halil umut meler

son dakika

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231211/ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-kocadan-hakem-halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-1078338286.html

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