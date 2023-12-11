https://sputniknews.com.tr/20231211/bu-kez-yemenli-eski-bakanin-oglu-istanbulda-kaza-yapti-yasli-kadin-yasam-mucadelesi-veriyor-1078305889.html
Bu kez Yemen'li eski bakanın oğlu İstanbul'da kaza yaptı: Yaşlı kadın yaşam mücadelesi veriyor
Bu kez Yemen'li eski bakanın oğlu İstanbul'da kaza yaptı: Yaşlı kadın yaşam mücadelesi veriyor
Türkiye, Somali cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olup Türkiye'den kaçmasını konuşurken yine... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T10:16+0300
2023-12-11T10:16+0300
2023-12-11T10:16+0300
türkiye
yemen
kaza
yurtdışı
yurtdışı seyahat
yurtdışı yasağı
kaza sebebi
yoğun bakım
istanbul
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Beyoğlu’nda Yemen eski Ulaştırma Bakanı'nın oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada 69 yaşındaki kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan bakan'ın oğlu ise aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yemen eski Ulaştırma Bakan'ı Ahmed Musa’aed Husseın Haidrah (77) hasta olduğu için tedavi amaçlı oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein (27) ile birlikte Türkiye’ye geldi. Eski Bakan ve sürücüsü oğlu cadde üzerinde hastaneye seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer’e (69) çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.Neden Türkiye'deler?Hussein'in avukatı, "Yüzde yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada" dedi.Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker şöyle konuştu:Bakan'ın oğlunun çarptığı kadın yoğun bakımdaKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Pakize Özer’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadının, yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis eski Bakan'ın oğlunu gözaltına aldıÖte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemen Ulaştırma Bakan'ının oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına aldı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakan'ı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtti. Eski Bakan'ın emniyetteki işlemlerin ardından konsolosluk çalışanı ile polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.Mahkeme bu kez aynı gün yurtdışı yasağı koyduDiğer yandan emniyette ifadesi alınarak 'taksirle yaralama' suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'adli kontrol' talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231210/bakan-tunctan-kuryenin-olumune-neden-olan-somali-cumhurbaskaninin-ogluyla-ilgili-yeni-aciklama-1078275758.html
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yemenli eski bakanın oğlu
yemenli eski bakanın oğlu
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yemen, kaza, yurtdışı, yurtdışı seyahat, yurtdışı yasağı, kaza sebebi, yoğun bakım, istanbul
yemen, kaza, yurtdışı, yurtdışı seyahat, yurtdışı yasağı, kaza sebebi, yoğun bakım, istanbul
Bu kez Yemen'li eski bakanın oğlu İstanbul'da kaza yaptı: Yaşlı kadın yaşam mücadelesi veriyor
Türkiye, Somali cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olup Türkiye'den kaçmasını konuşurken yine İstanbul'da bu kez eski Yemen Ulaştırma Bakanı'nın oğlu Ahmed Musaeed Hussein kaza yaptı. Dün meydana gelen kazada Pakize Özer (71) ağır yaralandı. Gözaltına alınan Hussein serbest bırakıldı.
Beyoğlu’nda Yemen eski Ulaştırma Bakanı'nın oğlu, tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada 69 yaşındaki kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrularak ağır yaralanan kadın yoğun bakımda tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan bakan'ın oğlu ise aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yemen eski Ulaştırma Bakan'ı Ahmed Musa’aed Husseın Haidrah (77) hasta olduğu için tedavi amaçlı oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein (27) ile birlikte Türkiye’ye geldi. Eski Bakan ve sürücüsü oğlu cadde üzerinde hastaneye seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Özer’e (69) çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Özer, başını yere çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.
Hussein'in avukatı, "Yüzde yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada" dedi.
Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker şöyle konuştu:
"Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüzde yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor. Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik.
Bakan'ın oğlunun çarptığı kadın yoğun bakımda
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Pakize Özer’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadının, yoğun bakım servisine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis eski Bakan'ın oğlunu gözaltına aldı
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski Yemen Ulaştırma Bakan'ının oğlu olan sürücü Musaeed Ahmed Musaeed Hussein’i gözaltına aldı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan eski Yemen Ulaştırma Bakan'ı ifadesinde, hasta olduğu için tedavi amacıyla araç sürücüsü oğlu ile birlikte Türkiye’ye geldiğini belirtti. Eski Bakan'ın emniyetteki işlemlerin ardından konsolosluk çalışanı ile polis merkezinden ayrıldığı öğrenildi.
Mahkeme bu kez aynı gün yurtdışı yasağı koydu
Diğer yandan emniyette ifadesi alınarak 'taksirle yaralama' suçundan adli işlemi yapılan Hussein, nöbetçi savcılığın talimatıyla aynı gün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'adli kontrol' talebiyle aynı gün mahkemeye sevk edilen Hussein, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.