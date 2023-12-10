https://sputniknews.com.tr/20231210/bakan-tunctan-kuryenin-olumune-neden-olan-somali-cumhurbaskaninin-ogluyla-ilgili-yeni-aciklama-1078275758.html

Bakan Tunç: Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili polislere soruşturma

Bakan Tunç: Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili polislere soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında... 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T17:13+0300

2023-12-10T17:13+0300

2023-12-10T17:26+0300

somali

türkiye

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" dedi.Tunç, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231208/bassavciliktan-kuryenin-olumune-neden-olan-somali-cumhurbaskaninin-ogluyla-ilgili-aciklama-1078237795.html

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