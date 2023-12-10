Bakan Tunç: Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili polislere soruşturma
17:13 10.12.2023 (güncellendi: 17:26 10.12.2023)
© AA / Raşit AydoğanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç,
© AA / Raşit Aydoğan
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Adalet Bakanı Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" dedi.
Tunç, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır.
Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir.
Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir.
Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında #adlisoruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 10, 2023
Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve…