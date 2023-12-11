https://sputniknews.com.tr/20231211/besiktasta-5-futbolcu-kadro-disi-1078311918.html

Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı

Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı

Beşiktaş Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

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futbol

kadro

kadro dışı

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Beşiktaş, takımın kadro planlamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.Açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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beşiktaş, maç, futbol, kadro, kadro dışı