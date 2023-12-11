https://sputniknews.com.tr/20231211/besiktasta-5-futbolcu-kadro-disi-1078311918.html
Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı
Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı
Beşiktaş Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T11:51+0300
2023-12-11T11:51+0300
2023-12-11T12:19+0300
spor
beşiktaş
maç
futbol
kadro
kadro dışı
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Beşiktaş, takımın kadro planlamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.Açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
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beşiktaş, maç, futbol, kadro, kadro dışı
beşiktaş, maç, futbol, kadro, kadro dışı
Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı
11:51 11.12.2023 (güncellendi: 12:19 11.12.2023)
Beşiktaş Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş, takımın kadro planlamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.