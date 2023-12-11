https://sputniknews.com.tr/20231211/bayraktar-tb2-siha-dan-turk-havacilik-tarihi-icin-rekor-1078326947.html

Bayraktar TB2 SİHA' dan Türk havacılık tarihi için rekor

Bayraktar TB2 SİHA' dan Türk havacılık tarihi için rekor

Bayraktar TB2'nin, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora daha imza attığı bildirildi. Türkiye'nin ilk milli... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T16:55+0300

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türkiye

bayraktar tb2

siha

rekor

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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk Türk milli hava aracı oldu.Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, SİHA Bayraktar TB2, 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, 2014'ten beri, yurtiçinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

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