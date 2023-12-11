https://sputniknews.com.tr/20231211/bayraktar-tb2-siha-dan-turk-havacilik-tarihi-icin-rekor-1078326947.html
Bayraktar TB2 SİHA' dan Türk havacılık tarihi için rekor
Bayraktar TB2 SİHA' dan Türk havacılık tarihi için rekor
Bayraktar TB2'nin, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora daha imza attığı bildirildi. Türkiye'nin ilk milli... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T16:55+0300
2023-12-11T16:55+0300
2023-12-11T17:00+0300
türkiye
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siha
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Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk Türk milli hava aracı oldu.Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, SİHA Bayraktar TB2, 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, 2014'ten beri, yurtiçinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/selcuk-bayraktar-10-yilda-dunyanin-kendi-sinifinda-en-iyi-ucaklarini-yaptik-1077650191.html
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Bayraktar TB2 SİHA' dan Türk havacılık tarihi için rekor
16:55 11.12.2023 (güncellendi: 17:00 11.12.2023)
Bayraktar TB2'nin, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora daha imza attığı bildirildi. Türkiye'nin ilk milli SİHA'sı 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak en uzun süre görev yapan Türk milli hava aracı oldu.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde milyon saate daha da yaklaşarak en uzun süre görev yapan ilk Türk milli hava aracı oldu.
Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, SİHA Bayraktar TB2, 2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.
2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, 2014'ten beri, yurtiçinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.