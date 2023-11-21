Selçuk Bayraktar: 10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık

"Dediler ki ‘Ya gövdesi ya da uçuş bilgisayarı milli olacak’ Bunu da bir tek milli olarak yapan bir firma vardı. Diğerleri gövdesini yapmış ama uçuş sistemlerini dışarıdan getirmiş. Dışarıdan getirenlerin daha başarılı olacağı bekleniyordu ancak çok enteresan bir şey oldu. Dışarıdan getirenler taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği gibi hiçbiri uçamadılar. Bir tek milli ve özgün olan uçak uçabildi, başarılı oldu. 10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık. Bayraktar TB2 dünyada kendi sınıfında kendi rakibinden 5 kat daha fazla biliniyor. Bunun yanında bütün insansız hava araçları buradan ihracatla elde edilen gelirlerle öz kaynaklarımızla geliştirilmiş oldu. Bunlar pek benzeri görülmüş örnekler değil. Benim için en kıymetli nişan bu uçakların kendi topraklarımızın azat edilmesinde kullanılması oldu. Mühendisler olarak bize en büyük gurur nişanesi oldu.”