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Selçuk Bayraktar: 10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık
Selçuk Bayraktar: 10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık. Bayraktar TB2 dünyada kendi... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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Selçuk Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ programına katıldı.Programda konuşan Bayraktar, “Türkiye savunma sanayisinde yüzde 85 oranında yurtdışına bağımlıydı. İnsansız hava araçları dünyada da pek bilinen şeyler değildi. İHA dediğimizde kimsenin bildiği bir kavram değildi. Yani bugünkü kadar yaygın değildi" dedi."Normalde bu sistemler hep yurt dışından tedarik edilir" ifadesini kullanan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:
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selçuk bayraktar, iha, uçak
selçuk bayraktar, iha, uçak

Selçuk Bayraktar: 10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık

21:50 21.11.2023 (güncellendi: 21:51 21.11.2023)
© AA / Fikret DelalSelçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA / Fikret Delal
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık. Bayraktar TB2 dünyada kendi sınıfında kendi rakibinden 5 kat daha fazla biliniyor. Bunun yanında bütün insansız hava araçları buradan ihracatla elde edilen gelirlerle öz kaynaklarımızla geliştirilmiş oldu" dedi.
Selçuk Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ programına katıldı.
Programda konuşan Bayraktar, “Türkiye savunma sanayisinde yüzde 85 oranında yurtdışına bağımlıydı. İnsansız hava araçları dünyada da pek bilinen şeyler değildi. İHA dediğimizde kimsenin bildiği bir kavram değildi. Yani bugünkü kadar yaygın değildi" dedi.
"Normalde bu sistemler hep yurt dışından tedarik edilir" ifadesini kullanan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:
"Dediler ki ‘Ya gövdesi ya da uçuş bilgisayarı milli olacak’ Bunu da bir tek milli olarak yapan bir firma vardı. Diğerleri gövdesini yapmış ama uçuş sistemlerini dışarıdan getirmiş. Dışarıdan getirenlerin daha başarılı olacağı bekleniyordu ancak çok enteresan bir şey oldu. Dışarıdan getirenler taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği gibi hiçbiri uçamadılar. Bir tek milli ve özgün olan uçak uçabildi, başarılı oldu. 10 yılda dünyanın kendi sınıfında en iyi uçaklarını yaptık. Bayraktar TB2 dünyada kendi sınıfında kendi rakibinden 5 kat daha fazla biliniyor. Bunun yanında bütün insansız hava araçları buradan ihracatla elde edilen gelirlerle öz kaynaklarımızla geliştirilmiş oldu. Bunlar pek benzeri görülmüş örnekler değil. Benim için en kıymetli nişan bu uçakların kendi topraklarımızın azat edilmesinde kullanılması oldu. Mühendisler olarak bize en büyük gurur nişanesi oldu.”
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