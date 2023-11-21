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AK Parti'den 'kripto varlık' açıklaması
AK Parti'den 'kripto varlık' açıklaması
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İleri, kripto varlıklarla ilgili bir taslak hazırlığının bulunduğunu belirterek... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T21:04+0300
2023-11-21T21:08+0300
ekonomi
ak parti
kripto
kripto para
ömer ileri
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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklarla ilgili bir taslak hazırlığının bulunduğunu belirtti."Yenilikçi teknolojiler alanında, gerek blokzincir gerek yapay zeka, Türkiye'nin söz sahibi ülkelerden biri olacağına inanıyorum. Bu istikametteki yürüyüşümüz devam ediyor" diyen İleri, blokzincir dünyasında önemli kuruluşları buluşturan etkinliklerde sektörün önde gelenleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek şunları söyledi:"Merkeziyetsiz" denilen, ortada bir otorite kalmadan tamamen toplumsal güven esasıyla hareket edebilen, akıllı sözleşmeler yoluyla birçok sürecin hızlandığı, otomatikleştiği bir yapıdan bahsettiklerini kaydeden İleri, "Bunun Türkiye için ne kadar kritik olduğunu gördüğümüzü sevinerek karşılıyorlar. Bize, Türkiye'nin bu anlamda önemli söz sahibi olabileceğini, ciddi avantajları olduğunu anlatıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Onların görüşlerini gerekli yerlere ilettiklerini anlatan İleri, yasama sürecinde de bunların dikkate alındığını dile getirdi.Gerek insan kaynağı gerek yenilikçi iş kültürü gerekse coğrafi lokasyonunun, Türkiye'yi bu süreçlerde stratejik bir konuma getirdiğini belirten İleri, siyasetçilere düşenin de bu konunun ne kadar kritik olduğunu sürekli gündemde tutmak olduğunu söyledi.AK Parti'nin, işin detayına girebilecek düzeyde uzman kadrosuyla çalıştıklarını anlatan İleri, "Yenilikçi teknolojiler alanında, gerek blokzincir gerek yapay zeka olsun, Türkiye'nin söz sahibi ülkelerden biri olacağına inanıyorum. Bu istikametteki yürüyüşümüz devam ediyor" ifadelerini kullandı.'Yasama süreciyle teknolojik gelişmenin birbirinden kopuk olmamasına önem veriyoruz'Kripto varlıklar konusuna da değinen İleri, bu alanın gelişmiş ülkelerde dahi yeni yeni olgunlaşmaya başlayan bir alan olduğunu, Avrupa Birliği (AB) Kripto Varlıkları Yönetmeliği'nin (MiCA) 2024'te devreye gireceğini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, bir taslak üzerinde çalışıldığını bildirdi.'Yeni bir kavram ortaya atıyoruz: Dijitalin siyaseti'Teknolojinin nasıl kullanıldığından ziyade nasıl tasarlandığının önem taşıdığını dile getiren İleri, "Tasarım, kendi kullanım kültürünü oluşturuyor; o kullanım kültürü de eninde sonunda toplumu derinden etkiliyor" dedi.İleri, "Siyasetçilerin buradaki duruşu ne olmalı?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Yapay zeka doğru yönde mi gidiyor?" tartışmasına da değinen İleri, "Günün sonunda teknolojiyi nasıl kullandığınız önemli ama daha da önemlisi teknolojiyi doğru şekilde en baştan kurgulamak. Biz buna 'adil teknoloji' diyoruz. Seçim beyannamemizde de 'insan odaklı dijital dönüşüm' ifadesi var" diye konuştu.Bizler, insanlığa yararlı teknolojileri hep beraber geliştiriyor olacağız'Türkiye olarak "Türkiye'nin Yüzyılı" sürecinde daha da iddialı olduklarını ifade eden İleri, "'Daha adil bir dünya mümkün; Dünya 5'ten büyüktür' bakışını hayata geçireceksek, son gelişmelerde de çok net görüyoruz ki dünyada bunu hayata geçirecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Bunu yapmak için sadece rutin teknoloji geliştiren değil yeni bir yaklaşım, yeni bir tarz, yeni bir ekol geliştiren ülke olmamız lazım. İşte buna 'insan odaklı teknoloji' de 'adil teknoloji' de diyebiliriz. Bu coğrafyadan çıkan sistemler, platformlar, ürünler ileride insanlığa hizmet edecek ürünler olacaktır" yorumunu yaptı.Sosyal medyadaki dezenformasyon probleminin de internetteki siber güvenlik probleminin de tasarımsal bir problem olduğunun altını çizen İleri, "Bizler, insanlığa yararlı teknolojileri hep beraber geliştiriyor olacağız" dedi.Türkiye Yüzyılı'nın en önemli yapı taşlarından biri de 'dijitalin yüzyılı'Türkiye'nin son 21 yılda sistematik bir şekilde dijital dönüşümünü gerçekleştirdiğini anlatan İleri, yapay zeka, Milli Uzay Programı, AR-GE merkezleri, teknoparklar, savunma sanayindeki gelişmeleri örnek gösterdi.Her alanda ciddi bir atılım içinde olduklarını vurgulayan İleri, "Çok önemli bir aşamaya geldik. Bu aşamaya gelmek, sistemli bir çalışmanın, Cumhurbaşkanı'mızın siyasi iradesinin sonucudur. Kendim de eski bir savunma sanayi çalışanı olarak size rahatlıkla söyleyebilirim ki bu ülkede hiçbir zaman kaliteli mühendis eksiği yoktu, bu ülkede hiçbir zaman teknik yetenek eksiği yoktu ama bu ülkede siyasi irade eksikliği vardı" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin artık sadece teknoloji geliştiren değil yeni kavramları literatüre sokan bir ülke haline geldiğini söyleyen İleri, Türkiye'nin yerli üretimi ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu bu alanda örnek gösterdi.Türkiye'nin bu yürüyüşünün hızlanarak devam edeceğini kaydeden İleri, uzun yıllar süren ihmallerin oluşturduğu eksikliklerin giderildiğini, devlet-millet kaynaşmasının sağlandığını, vesayet odaklarını yendiklerini anlattı.Koşmaya hazır bir Türkiye olduğunu ifade eden İleri, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli yapı taşlarından biri de 'dijitalin yüzyılı'. Bu yüzyılda Türkiye her alanda ciddi atılımlar yapacak. En önemli atılımlardan birini de kendine özgü teknolojileri, ürünleri geliştirmek anlamında yapacak" ifadelerini kullandı.Siyasetçinin mutlaka bu konulara kafa yorması gerektiğini kaydeden İleri, "'Orada bir teknoloji gelişiyor alalım, kullanalım' değil de o teknolojinin en baştan doğru istikamette geliştiğine emin olalım, bunu sağlayalım. En azından kendi ülkemizde doğru istikametteki alternatifleri ortaya koyalım. Bu da tabii ki bir siyasi sonuçtur. Türkiye'de bu yeni bir siyaset anlayışıdır, bu kapıyı da AK Parti araladı" değerlendirmesinde bulundu.'Siyasi Süreç Yönetim Sistemi diye literatüre yeni bir kavram kattık'AK Parti'nin dijital sistemlerinin çıtasını oldukça yükselttiklerini bu konuda iddialı olduklarını vurgulayan İleri, AK PARTİ'M Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu'nun dünyada türünün ilk örneği olduğunu ve çok ciddi bir mühendislik sonucu ortaya çıktığını anlattı.İleri, bu uygulamanın "Siyasi Süreç Yönetim Sistemi" diye literatüre yeni bir kavram kattığını aktardı.AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" etkinliği ile Forum Metaverse etkinliğinde dünya çapında akademisyenler ile bu konuları tartıştıklarını belirten İleri, bunları tartışarak toplumda farkındalık oluşturduklarını ve bir anlamda istikamet çizdiklerini söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Forum Metaverse etkinliğinde "Bu teknolojiler, Türkiye'ye ne gibi açılımlar getiriyor, Türkiye'nin bu alandaki avantajları neler?" gibi konuları tartıştıklarını ve verimli konuşmalar yaptıklarını, bu istikamette AK Parti olarak görüşlerini oluşturduklarını söyledi.Bu sektörlerle iletişim kurduklarında çok olumlu karşılandıklarını anlatan İleri, "Biz, teker teker yeni yeni ortaya çıkan alanları da çöze çöze ilerliyoruz. Yeri geliyor yürütmemize iletiyoruz, yeri geliyor kendi önerilerimizi geliştiriyoruz, bunları iletiyoruz, yeri geliyor vizyon çalışmaları yapıyoruz" bilgisini verdi.Türkiye'nin aynı iş günü içerisinde Uzak Doğu'yla da Güney Amerika'yla görüşebilen bir coğrafya olduğunu kaydeden İleri, "Ülkemiz, dijital çağda ürün geliştirme merkezlerinden biri olabilir. Ülkemiz bu anlamda bu avantajlarını kullanarak çok önemli bir tasarım merkezi de olacaktır" dedi.
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ak parti, kripto, kripto para, ömer ileri
ak parti, kripto, kripto para, ömer ileri

AK Parti'den 'kripto varlık' açıklaması

21:04 21.11.2023 (güncellendi: 21:08 21.11.2023)
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İleri, kripto varlıklarla ilgili bir taslak hazırlığının bulunduğunu belirterek, "Bu istikametteki yürüyüşümüz devam ediyor" dedi.
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto varlıklarla ilgili bir taslak hazırlığının bulunduğunu belirtti.
"Yenilikçi teknolojiler alanında, gerek blokzincir gerek yapay zeka, Türkiye'nin söz sahibi ülkelerden biri olacağına inanıyorum. Bu istikametteki yürüyüşümüz devam ediyor" diyen İleri, blokzincir dünyasında önemli kuruluşları buluşturan etkinliklerde sektörün önde gelenleriyle bir araya geldiklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Hakikaten mutluluk duyuyorlar. Bizim toplumumuzda daha çok kripto varlıklar vesilesiyle bilinen ama aslına bakacak olursanız kripto varlıkların çok ötesinde bir teknoloji alanı bu. Bu, lojistikten tutun sağlık yönetimine kadar dünyayı dönüştürebilecek bir teknolojik bakış açısıdır."
"Merkeziyetsiz" denilen, ortada bir otorite kalmadan tamamen toplumsal güven esasıyla hareket edebilen, akıllı sözleşmeler yoluyla birçok sürecin hızlandığı, otomatikleştiği bir yapıdan bahsettiklerini kaydeden İleri, "Bunun Türkiye için ne kadar kritik olduğunu gördüğümüzü sevinerek karşılıyorlar. Bize, Türkiye'nin bu anlamda önemli söz sahibi olabileceğini, ciddi avantajları olduğunu anlatıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Onların görüşlerini gerekli yerlere ilettiklerini anlatan İleri, yasama sürecinde de bunların dikkate alındığını dile getirdi.
Gerek insan kaynağı gerek yenilikçi iş kültürü gerekse coğrafi lokasyonunun, Türkiye'yi bu süreçlerde stratejik bir konuma getirdiğini belirten İleri, siyasetçilere düşenin de bu konunun ne kadar kritik olduğunu sürekli gündemde tutmak olduğunu söyledi.
AK Parti'nin, işin detayına girebilecek düzeyde uzman kadrosuyla çalıştıklarını anlatan İleri, "Yenilikçi teknolojiler alanında, gerek blokzincir gerek yapay zeka olsun, Türkiye'nin söz sahibi ülkelerden biri olacağına inanıyorum. Bu istikametteki yürüyüşümüz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'Yasama süreciyle teknolojik gelişmenin birbirinden kopuk olmamasına önem veriyoruz'

Kripto varlıklar konusuna da değinen İleri, bu alanın gelişmiş ülkelerde dahi yeni yeni olgunlaşmaya başlayan bir alan olduğunu, Avrupa Birliği (AB) Kripto Varlıkları Yönetmeliği'nin (MiCA) 2024'te devreye gireceğini söyledi.
ABD'de bu konuda federal anlamda kapsayıcı bir uygulama olmadığını dile getiren İleri, "Türkiye, bu anlamda hızlı hareket eden ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıllarda bir çalışma başlattık. Ben de sürecin bir kısmında vardım. Kripto varlıklar noktasında ciddi bir toplumsal ilgi var. Burada vatandaşımızı korumak, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak ama bir yandan da blokzincir zihniyetinin önünü açmak, onun önünü kapatmamak noktasında çalışmalarımız oldu, oluyor. Bu kapsamda sektörle de iletişim halindeyiz. İlgili kurumlar çalışmalarını yapıyorlar. İlerleyen süreçlerde bu konu tekrar gündeme gelecek." bilgisini paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, bir taslak üzerinde çalışıldığını bildirdi.

'Yeni bir kavram ortaya atıyoruz: Dijitalin siyaseti'

Teknolojinin nasıl kullanıldığından ziyade nasıl tasarlandığının önem taşıdığını dile getiren İleri, "Tasarım, kendi kullanım kültürünü oluşturuyor; o kullanım kültürü de eninde sonunda toplumu derinden etkiliyor" dedi.
İleri, "Siyasetçilerin buradaki duruşu ne olmalı?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Biz, burada AK Parti olarak yeni bir kavram ortaya atıyoruz: Dijitalin siyaseti. Bu kavramla şunu ifade etmeye çalışıyoruz: Siyasetçinin teknolojiyle ilişkisi aslında iki boyutlu; bir taraftan teknolojiyi son derece etkin bir şekilde kullanması gerekiyor ama diğer yandan da teknolojiyi kullanmakla yetinmemeli, teknolojinin doğru istikamette ilerlemesine de vesile olmalı. Madem tasarım aşaması dahi bu işte belirleyici hale geldi, işte o tasarım aşamasında toplumsal hassasiyetleri doğru bir şekilde bu tasarımları yapan gruplara aktarmak gerekiyor. Dijitalin siyaseti aslında bu iki kavramın birbiriyle adeta el ele ilerlemesi süreci. Aslında bunun güzel örneklerinden biri yapay zeka süreci."
"Yapay zeka doğru yönde mi gidiyor?" tartışmasına da değinen İleri, "Günün sonunda teknolojiyi nasıl kullandığınız önemli ama daha da önemlisi teknolojiyi doğru şekilde en baştan kurgulamak. Biz buna 'adil teknoloji' diyoruz. Seçim beyannamemizde de 'insan odaklı dijital dönüşüm' ifadesi var" diye konuştu.

Bizler, insanlığa yararlı teknolojileri hep beraber geliştiriyor olacağız'

Türkiye olarak "Türkiye'nin Yüzyılı" sürecinde daha da iddialı olduklarını ifade eden İleri, "'Daha adil bir dünya mümkün; Dünya 5'ten büyüktür' bakışını hayata geçireceksek, son gelişmelerde de çok net görüyoruz ki dünyada bunu hayata geçirecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Bunu yapmak için sadece rutin teknoloji geliştiren değil yeni bir yaklaşım, yeni bir tarz, yeni bir ekol geliştiren ülke olmamız lazım. İşte buna 'insan odaklı teknoloji' de 'adil teknoloji' de diyebiliriz. Bu coğrafyadan çıkan sistemler, platformlar, ürünler ileride insanlığa hizmet edecek ürünler olacaktır" yorumunu yaptı.
Sosyal medyadaki dezenformasyon probleminin de internetteki siber güvenlik probleminin de tasarımsal bir problem olduğunun altını çizen İleri, "Bizler, insanlığa yararlı teknolojileri hep beraber geliştiriyor olacağız" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli yapı taşlarından biri de 'dijitalin yüzyılı'

Türkiye'nin son 21 yılda sistematik bir şekilde dijital dönüşümünü gerçekleştirdiğini anlatan İleri, yapay zeka, Milli Uzay Programı, AR-GE merkezleri, teknoparklar, savunma sanayindeki gelişmeleri örnek gösterdi.
Her alanda ciddi bir atılım içinde olduklarını vurgulayan İleri, "Çok önemli bir aşamaya geldik. Bu aşamaya gelmek, sistemli bir çalışmanın, Cumhurbaşkanı'mızın siyasi iradesinin sonucudur. Kendim de eski bir savunma sanayi çalışanı olarak size rahatlıkla söyleyebilirim ki bu ülkede hiçbir zaman kaliteli mühendis eksiği yoktu, bu ülkede hiçbir zaman teknik yetenek eksiği yoktu ama bu ülkede siyasi irade eksikliği vardı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin artık sadece teknoloji geliştiren değil yeni kavramları literatüre sokan bir ülke haline geldiğini söyleyen İleri, Türkiye'nin yerli üretimi ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu bu alanda örnek gösterdi.
Türkiye'nin bu yürüyüşünün hızlanarak devam edeceğini kaydeden İleri, uzun yıllar süren ihmallerin oluşturduğu eksikliklerin giderildiğini, devlet-millet kaynaşmasının sağlandığını, vesayet odaklarını yendiklerini anlattı.
Koşmaya hazır bir Türkiye olduğunu ifade eden İleri, "Türkiye Yüzyılı'nın en önemli yapı taşlarından biri de 'dijitalin yüzyılı'. Bu yüzyılda Türkiye her alanda ciddi atılımlar yapacak. En önemli atılımlardan birini de kendine özgü teknolojileri, ürünleri geliştirmek anlamında yapacak" ifadelerini kullandı.
Siyasetçinin mutlaka bu konulara kafa yorması gerektiğini kaydeden İleri, "'Orada bir teknoloji gelişiyor alalım, kullanalım' değil de o teknolojinin en baştan doğru istikamette geliştiğine emin olalım, bunu sağlayalım. En azından kendi ülkemizde doğru istikametteki alternatifleri ortaya koyalım. Bu da tabii ki bir siyasi sonuçtur. Türkiye'de bu yeni bir siyaset anlayışıdır, bu kapıyı da AK Parti araladı" değerlendirmesinde bulundu.

'Siyasi Süreç Yönetim Sistemi diye literatüre yeni bir kavram kattık'

AK Parti'nin dijital sistemlerinin çıtasını oldukça yükselttiklerini bu konuda iddialı olduklarını vurgulayan İleri, AK PARTİ'M Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu'nun dünyada türünün ilk örneği olduğunu ve çok ciddi bir mühendislik sonucu ortaya çıktığını anlattı.
İleri, bu uygulamanın "Siyasi Süreç Yönetim Sistemi" diye literatüre yeni bir kavram kattığını aktardı.
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" etkinliği ile Forum Metaverse etkinliğinde dünya çapında akademisyenler ile bu konuları tartıştıklarını belirten İleri, bunları tartışarak toplumda farkındalık oluşturduklarını ve bir anlamda istikamet çizdiklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Forum Metaverse etkinliğinde "Bu teknolojiler, Türkiye'ye ne gibi açılımlar getiriyor, Türkiye'nin bu alandaki avantajları neler?" gibi konuları tartıştıklarını ve verimli konuşmalar yaptıklarını, bu istikamette AK Parti olarak görüşlerini oluşturduklarını söyledi.
Bu sektörlerle iletişim kurduklarında çok olumlu karşılandıklarını anlatan İleri, "Biz, teker teker yeni yeni ortaya çıkan alanları da çöze çöze ilerliyoruz. Yeri geliyor yürütmemize iletiyoruz, yeri geliyor kendi önerilerimizi geliştiriyoruz, bunları iletiyoruz, yeri geliyor vizyon çalışmaları yapıyoruz" bilgisini verdi.
Türkiye'nin aynı iş günü içerisinde Uzak Doğu'yla da Güney Amerika'yla görüşebilen bir coğrafya olduğunu kaydeden İleri, "Ülkemiz, dijital çağda ürün geliştirme merkezlerinden biri olabilir. Ülkemiz bu anlamda bu avantajlarını kullanarak çok önemli bir tasarım merkezi de olacaktır" dedi.
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