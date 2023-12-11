Bakan Kacır: Türkiye ekonomisi son 3 yıldır kesintisiz büyümesini sürdürüyor
© AA / Arife KarakumSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
© AA / Arife Karakum
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Bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır 'Türkiye ekonomisinin son 3 yıldır ve son 13 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü' ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.
Günün sıcak başlıklarından işsizlik rakamlarıyla ilgili konuşan Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisini büyütmeye, Türkiye'nin yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyümesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.
Türkiye ekonomisinin son 3 yıldır ve son 13 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü söyleyen, Mehmet Fatih Kacır, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 8.5'lik işsizlik rakamının son 11 yılın en düşük seviyesi olarak gerçekleştiğini dile getirdi.
'Türkiyemiz doğru yoldadır'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'miz doğru yoldadır. Doğru istikamettedir. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapabilmek adına hem merkezi hükümet tüm bakanlıklarımız hem de belediyelerimiz canla başla milletimizin hizmetinde olmayı sürdürüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Biliyoruz ki insanımızın vatandaşımızın beklentileri çok büyük. Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin, tüm unsurları ve bileşenleri ile kalkınmanın yüzyılı olacak. Sanayinin, teknolojinin, girişimciliğinin yüzyılı olacak."
'AK Partili belediyelerimiz karıncalar gibi çalışmaya devam ediyor'
Yerel seçim gündemiyle ilgili da konuşan Bakan Kacır, açılış için geldiği Başakşehir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kurulduğunu dile getirdi.
Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün hizmete aldığımız merkez de belediyemizin eliyle faaliyete geçirildi ve bu merkezde kadınlara, gençlere, çocuklara, tüm Başakşehirlilere ve İstanbullulara yönelik muazzam bir altyapı oluşturuldu. Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinde, bir noktasında böylesine başarılı hizmetlere şahit olmayalım, böylesine açılışlara katılmayalım. Tabii birileri ağustos böcekleri gibi rehavete kapıladursunlar AK Partili belediyelerimiz karıncalar gibi çalışmaya, ülkemize dev eserler kazandırmaya devam ediyor. Biz de belediyemizin ortaya koyduğu bu eserlere hükümet olarak, bakanlıklar olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya devam ediyoruz."