Bakan Kacır: Türkiye ekonomisi son 3 yıldır kesintisiz büyümesini sürdürüyor

"Bugün hizmete aldığımız merkez de belediyemizin eliyle faaliyete geçirildi ve bu merkezde kadınlara, gençlere, çocuklara, tüm Başakşehirlilere ve İstanbullulara yönelik muazzam bir altyapı oluşturuldu. Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinde, bir noktasında böylesine başarılı hizmetlere şahit olmayalım, böylesine açılışlara katılmayalım. Tabii birileri ağustos böcekleri gibi rehavete kapıladursunlar AK Partili belediyelerimiz karıncalar gibi çalışmaya, ülkemize dev eserler kazandırmaya devam ediyor. Biz de belediyemizin ortaya koyduğu bu eserlere hükümet olarak, bakanlıklar olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya devam ediyoruz."